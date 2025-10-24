Galán pide a Petro que manifestaciones de este viernes se desarrollen sin violencia

Encuentro de los dos mandatarios en la Casa de nariño Foto: Joel_Presidencia

Bogotá vivirá una nueva jornada de movilización este viernes 24 de octubre. Esta ocasión, la jornada fue convocada por el presidente Gustavo Petro con el fin de impulsar su iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente.

A propósito del llamado del presidente, el alcalde Carlos Fernando Galán lanzó un mensaje claro: manifestarse es un derecho, pero no se puede permitir que la ciudad se vea afectada por violencia o destrucción.

“Todos estamos obligados a garantizar que la manifestación se desarrolle, pero sin bloqueos, sin vandalismo, como ha pasado en las últimas semanas”, dijo Galán, recordando el cansancio de los bogotanos frente a los disturbios que paralizan la ciudad y afectan a millones de personas que se movilizan en el sistema de transporte masivo de la ciudad.

El alcalde pidió al Presidente que se dirija directamente a los manifestantes y los comprometa a salir a la calle con calma. “Pídale a la gente que se manifieste sin violencia, sin destrucción, sin vandalismo”, enfatizó.

Presidente @petrogustavo, le pido que usted, como convocante de las manifestaciones de hoy, haga un llamado a todos los que saldrán a la calle y a la Plaza de Bolívar a manifestarse, para que lo hagan de forma pacífica y evitar, a toda costa, actos de violencia y destrucción. pic.twitter.com/wlwMfUWUXC — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 24, 2025

Galán también recordó que la Fuerza Pública intervendrá si se presentan hechos violentos y pidió respaldo al Presidente para que los uniformados puedan mantener el orden público en Bogotá y en todo el país.

Por otro lado, tenga en cuenta que este viernes también se convocó un plantón en el Ministerio de Ambiente, en la calle 37 con carrera 8. Allí, pasada la 1:00 p.m., se concentran decenas de personas en una jornada convocada los colectivos como Acción Colombiana por la Soberanía Ambiental, Congreso de los Pueblos, Deuda x Clima y Espejos del Sur Global.

Así las cosas, la ciudad espera ahora que los mensajes de diálogo y orden se traduzcan en calles tranquilas y protestas que respeten tanto a quienes marchan como a quienes no participan.

