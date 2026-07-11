Galán pide denunciar centros estéticos clandestinos tras la muerte de Adriana Manotas

Tras la muerte de Adriana Manotas, el Distrito insistió en verificar el REPS y el RETUS antes de realizarse procedimientos estéticos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció este sábado sobre la muerte de Adriana Manotas, la mujer de 52 años que falleció luego de someterse a un presunto procedimiento estético en un establecimiento clandestino del barrio Muzú, en la localidad de Puente Aranda.

A través de su cuenta de X, el mandatario lamentó el fallecimiento y aseguró que el Distrito apoyará las investigaciones que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Policía para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

“Lamento profundamente la muerte de Adriana Manotas luego de un procedimiento quirúrgico en un lugar clandestino en Puente Aranda”, escribió Galán.

El alcalde indicó que, de acuerdo con la información preliminar, la mujer habría sido sometida al procedimiento tres días antes de su fallecimiento y posteriormente fue trasladada en estado crítico a una sede de la Cruz Roja en Kennedy, donde murió.

Asimismo, señaló que el CTI de la Fiscalía y la Policía lideran la investigación y afirmó que instruyó a las entidades distritales para brindar todo el apoyo necesario durante el proceso.

Como parte de su pronunciamiento, Galán hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de establecimientos y recordó que ningún procedimiento quirúrgico o estético invasivo puede realizarse en lugares que no estén habilitados por la Secretaría Distrital de Salud.

“Denuncien este tipo de lugares si conocen alguno. Ningún procedimiento quirúrgico se puede hacer en un establecimiento que no esté autorizado por la Secretaría de Salud”, manifestó.

El mandatario recordó que el Distrito ha reforzado los operativos contra clínicas y establecimientos clandestinos y advirtió que algunos de estos lugares continúan funcionando pese a las medidas adoptadas por las autoridades.

Precisamente, durante una inspección reciente a otro establecimiento de estética, Galán explicó que el inmueble ya había sido sellado en dos ocasiones durante 2025. Según relató, en una de las visitas los equipos de salud encontraron implementos utilizados para procedimientos invasivos ocultos dentro de tanques de agua para evitar que fueran detectados durante las inspecciones.

Además, señaló que algunos establecimientos cambian de razón social o de actividad comercial para evadir los controles y continuar ofreciendo procedimientos estéticos sin autorización.

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Por ello, insistió en que antes de someterse a cualquier intervención los ciudadanos deben verificar que el establecimiento figure como una IPS habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), disponible en la página de la Secretaría Distrital de Salud. También recordó que el profesional que realizará el procedimiento debe estar inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETUS).

El caso de Adriana Manotas

Las autoridades informaron que el establecimiento donde, presuntamente, fue atendida Adriana Manotas funcionaba sin habilitación para prestar servicios de salud, sin avisos exteriores y sin identificación visible. Además, la persona que aparecía como representante legal no figura habilitada como talento humano en salud.

Pese a estos hallazgos, fuentes de la Fiscalía General de la Nación precisaron a El Espectador que aún no existe un dictamen de Medicina Legal que establezca si el fallecimiento de la mujer está directamente relacionado con el procedimiento estético. Por ahora, el ente investigador continúa recopilando pruebas y espera los resultados de los exámenes forenses para determinar las circunstancias de la muerte y establecer si existe responsabilidad penal.

Entre 2025 y el 5 de julio de 2026, la Secretaría Distrital de Salud realizó 1.296 visitas de inspección, 590 operativos focalizados e impuso 155 medidas sanitarias de seguridad a establecimientos de estética y belleza por incumplimientos a la normatividad.

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