Capturan en Bogotá a hombre señalado de abusar sexualmente de sus tres hijastras

Un juez envió a prisión preventiva a un hombre investigado por el presunto abuso sexual sistemático de sus tres hijastras en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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Un hombre fue capturado en Bogotá por orden judicial como presunto responsable de abusar sexualmente de sus tres hijastras, quienes al momento de los hechos tenían 13, 14 y 15 años. La captura fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con la investigación, el procesado deberá responder por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

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Detalles de la investigación

Según las autoridades, los presuntos abusos habrían comenzado en 2023 en el municipio de Bello (Antioquia) y continuaron después de que la familia se trasladó a la localidad de Usme, en Bogotá. El último hecho investigado habría ocurrido el pasado 23 de mayo de 2026.

Asimismo, la investigación señala que una de las adolescentes presenta una discapacidad cognitiva y que, además de las presuntas agresiones sexuales, el hombre ejercería violencia física y amenazas para impedir que las víctimas denunciaran los hechos. Esa información hace parte del proceso judicial que ahora continuará bajo la dirección de la Fiscalía.

Tras hacerse efectiva la orden de captura, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien ordenó su reclusión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Violencia infantil en Bogotá

La violencia contra niños, niñas y adolescentes continúa siendo uno de los principales desafíos de protección en Bogotá. Según cifras presentadas en el Concejo de Bogotá con información de entidades distritales, entre 2024 y 2026 la ciudad reportó cerca de 40.000 casos de violencia contra menores de edad, de los cuales aproximadamente la mitad correspondió a violencia sexual. Además, más del 73 % de las víctimas de este delito fueron niñas y adolescentes, un panorama que ha llevado a las autoridades a reforzar las estrategias de prevención, detección temprana y atención integral en coordinación con el ICBF, la Fiscalía y la Policía Metropolitana.

Por otro lado, el caso vuelve a poner sobre la mesa la magnitud de la violencia sexual contra menores de edad en Colombia. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la violencia sexual es la principal causa de ingreso de niños, niñas y adolescentes a los procesos de restablecimiento de derechos y, entre 2019 y 2025, la entidad registró 97.494 ingresos por este tipo de hechos.

Además, el 81 % de los casos de violencia atendidos corresponde a niñas y adolescentes mujeres, lo que evidencia el impacto desproporcionado que este delito tiene sobre ellas. Las cifras también muestran que el problema continúa siendo una preocupación nacional. Solo durante los primeros meses de 2026, el ICBF reportó 3.773 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, un promedio superior a 30 casos diarios.

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