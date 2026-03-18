Galán rinde cuentas: ejecución del plan de desarrollo supera el 51 % en su segundo año

Con un balance que mezcla avances y pendientes, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó este 17 de marzo los resultados de su segundo año de gobierno, en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Con un balance que mezcla avances y pendientes, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó este 17 de marzo los resultados de su segundo año de gobierno, en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025.

Desde el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Tibabuyes, en Suba, el mandatario aseguró que la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura alcanza el 51,51 %, destacando avances en obras, seguridad y programas sociales.

Pero más allá de las cifras, Galán reconoció que hay temas que siguen generando malestar ciudadano. “Tenemos que hablar de los dolores de la gente: movilidad, basuras y seguridad”, afirmó.

Obras, metro y rezagos

Uno de los puntos clave del balance fue la infraestructura. El alcalde señaló que el Distrito recibió 76 obras con retrasos, de las cuales 21 ya fueron terminadas y 55 continúan en ejecución.

En cuanto al Metro de Bogotá, uno de los proyectos bandera, indicó que la Línea 1 ya alcanza un 73,75 % de avance, consolidándose como una de las obras más relevantes en curso.

Aun así, la congestión vial sigue siendo uno de los principales reclamos. Por eso, Galán pidió a su equipo mejorar la gestión de los Planes de Manejo de Tráfico, especialmente en zonas impactadas por obras.

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Seguridad: reducción de delitos y nuevas apuestas

En materia de seguridad, el alcalde aseguró que 9 de los 11 delitos de mayor impacto en la ciudad han disminuido entre 2024 y 2025. Por ejemplo, el hurto a entidades financieras se redujo en un 73,3 %, es decir, estos casos bajaron considerablemente frente al año anterior. También disminuyeron delitos como el hurto a comercio (-30,3 %), el robo de vehículos (-21,7 %) y la extorsión (-20,3 %).

Además, el mandatario destacó que se ha recuperado el 70 % de los vehículos de la Policía que estaban fuera de servicio, lo que permite mejorar la capacidad de respuesta en las calles.

También resaltó la integración de más de 14.000 cámaras de seguridad a un sistema central de monitoreo de la ciudad (conocido como C4), desde donde las autoridades pueden vigilar en tiempo real lo que ocurre en distintos puntos de Bogotá y coordinar reacciones más rápidas ante emergencias.

Como parte de los próximos pasos, anunció que se fortalecerá el uso de herramientas como la inteligencia artificial y se buscará una mayor articulación entre la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial para mejorar la prevención del delito y la respuesta frente al crimen.

Basuras y movilidad: los pendientes

El tema de residuos también ocupó un lugar central. Galán recordó que el Gobierno Nacional negó la posibilidad de implementar un esquema de libre competencia en el servicio de aseo, lo que obligó al Distrito a fortalecer entidades como la UAESP y el Acueducto.

Sin embargo, reconoció que aún faltan acciones pedagógicas y sancionatorias para mejorar el manejo de basuras en la ciudad.

Política social y percepción ciudadana

En el frente social, el Distrito reportó que 918.000 personas reciben apoyo alimentario diario, además de avances en salud con la implementación del modelo MAS Bienestar.

La veedora distrital, Adriana Herrera, también presentó resultados de percepción ciudadana: el 57 % de los encuestados se siente orgulloso de vivir en Bogotá, y destacó avances en subsidios de vivienda, ayudas económicas y programas educativos como Jóvenes a la E.

Entre avances y retos

El balance del segundo año de gobierno deja un panorama mixto: avances en ejecución, obras y seguridad, pero también desafíos persistentes en temas que impactan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos.

“Tenemos políticas importantes y proyectos que van a transformar la ciudad, como el Metro. Pero no podemos perder de vista lo que aún falta”, concluyó el alcalde.

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