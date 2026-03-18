Tras las pistas del sicario que mató a administrador de un bar en Barrios Unidos

El ataque ocurrió dentro del establecimiento y en segundos: el agresor entró, disparó y escapó en motocicleta. Foto: Archivo particular

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Aunque las autoridades dicen que los homicidios en Bogotá reportaron una reducción de 12% en el primer bimestre del año, cada crimen en la ciudad genera temor y afecta la percepción de seguridad. Y fue justo lo que ocurrió en la noche del 14 de marzo, en la localidad de Barrios Unidos, donde un sicario ingresó a un bar y asesinó a tiros al administrador del lugar.

El crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento y las imágenes hacen parte del material probatorio que analiza las autoridades en la investigación, para tratar de establecer la identidad del asesino a sueldo y los móviles detrás del homicidio.

#BOGOTÁ. La noche del 14MAR, administrador de un bar en la loc/Chapinero fue ases¡nado. En videos de seguridad se evidencia como un sujeto ingresa al lugar y última a su víctima a disparos. Luego huye en motocicleta con el cómplice que lo esperaba. Al momento, se desconocen las… pic.twitter.com/Y7jMOGUDo4 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 18, 2026

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Las imágenes evidencian que, al salir, el sicario abordó una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice, con quien huyó de la escena. El hecho generó alarma entre trabajadores y asistentes del sector, que presenciaron el ataque.

Por ahora, se desconocen las causas del homicidio. Este martes, la Policía se refirió al caso en rueda de prensa y confirmó que se adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

El caso se suma a otro episodio reciente de violencia que encendió las alertas en Bogotá: el asesinato de Néstor Harry Acosta Leal, funcionario del Acueducto, ocurrido el 16 de marzo en Salitre. Ese ataque también quedó registrado en cámaras de seguridad y, aunque en un primer momento se habló de un presunto sicariato, los videos y testimonios indican que el crimen fue por robarle su teléfono celular.

Con estos hechos recientes, vuelve a crecer la preocupación por los homicidios cometidos en zonas de alta concurrencia de la ciudad, muchos de ellos ejecutados en cuestión de segundos y con los responsables escapando rápidamente del lugar.

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