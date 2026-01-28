Galán sobre sueldo de profesores: “Advertimos riesgos desde septiembre para 30 mil docentes”

Estudiante de este colegio público. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La leve tregua entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía por el hospital San Juan de Dios entró en pausa por una disputa en otro frente: la educación y, en concreto, el salario de los docentes de los colegios públicos de la ciudad.

Tras la advertencia de la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, sobre posibles retrasos en la nómina de 30 mil docentes que dependen del Gobierno Nacional, y la posterior respuesta del Ministerio de Educación, el alcalde Carlos Fernando Galán emitió un comunicado sobre la situación.

Luego del cruce de versiones entre Segovia y la cartera de Educación, el alcalde le señaló al ministro Daniel Rojas que la polémica se remonta a septiembre del año pasado, cuando —según dijo— advirtió sobre posibles riesgos en la consignación del sueldo de los maestros debido a líos administrativos del Gobierno Nacional, en particular del Ministerio de Educación.

“Desde septiembre hemos advertido de un riesgo que hoy se materializa y que afecta a cerca de 30 mil docentes y sus familias. Hace más de 20 años, el Gobierno Nacional gira los recursos entre el 20 y el 21 de cada mes para que Bogotá pueda pagarles a los maestros tres días hábiles antes de que finalice el mes. Esta vez, como bien lo admite el Ministerio, a la fecha no hemos recibido los recursos”, sentenció.

Ministro, parece que lo están informando mal en su propia cartera. A la fecha, no hemos recibido el giro.



Desde septiembre hemos advertido de un riesgo que hoy se materializa y que afecta a cerca de 30 mil docentes y sus familias. Hace más de 20 años el gobierno nacional gira… https://t.co/SJp19E7ixj — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 28, 2026

Enseguida, el mandatario distrital agregó que espera una pronta resolución de “la situación administrativa lo antes posible, para que los docentes de Bogotá reciban el pago de su salario este mismo mes. Y como lo hemos reiterado en varias ocasiones, estamos dispuestos a seguir trabajando de manera articulada para prevenir situaciones como estas, que afectan a la población de Bogotá”.

¿Cómo va el tema de los pagos?

Según el Ministerio de Educación, los recursos para pagar la nómina docente en Bogotá ya fueron girados y se está cumpliendo con los plazos establecidos para transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP). El Ministerio señaló que hay disponibilidad inicial de más de COP 2,5 billones para educación en 2026 y una asignación específica para pensiones de maestros.

No obstante, la Secretaría de Educación de Bogotá explicó que la orden de giro fue registrada el 27 de enero, varios días después de lo habitual (entre el 20 y el 21). Esto implicaría que el dinero llegue al Distrito hasta el 29 de enero, lo que podría retrasar el pago a los docentes hasta el 30 de enero o después si los recursos ingresan a la cuenta distrital antes de las 3:00 p. m. de ese día.

