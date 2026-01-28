¿Va a tomar taxi en Bogotá? Estos son los nuevos precios del servicio para 2026

La carrera mínima, que equivale a recorridos de hasta cinco kilómetros, tendrá un costo de 8.100 o 8.300 pesos, según el tipo de servicio. Foto: EFE - GEORGE VITSARAS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría Distrital de Movilidad dejó listo el decreto que actualiza las tarifas del servicio de taxi en Bogotá. La medida redefine el esquema de cobro mediante taxímetro e incluye ajustes en el banderazo, la carrera mínima, los recargos y los servicios prestados a través de plataformas.

Con el nuevo decreto, cada 100 metros recorridos en taxi costarán 159 pesos, valor que servirá como base para calcular el precio de las carreras en la ciudad.

El arranque del servicio, conocido como banderazo, tendrá un costo de 4.500 pesos. Desde ahí, el valor del viaje irá aumentando según la distancia recorrida.

Para los trayectos cortos, la carrera mínima quedó fijada en 8.000 pesos, que será el cobro más bajo permitido en Bogotá.

Lea más: Capturan delincuentes en Fusagasugá que amordazaron a una familia por robar su vivienda

Recargos y servicios especiales

El decreto también ajusta los recargos del servicio. Los viajes desde o hacia el Aeropuerto El Dorado o el Puente Aéreo tendrán un recargo de 8.000 pesos, mientras que el recargo nocturno, dominical o festivo será de 3.800 pesos.

Además, cuando el taxi ingrese a conjuntos residenciales, edificios o zonas donde deba entrar hasta la puerta del destino —y no dejar al pasajero sobre la vía— se cobrará un recargo adicional de 1.500 pesos.

Lea más:Vuelve y juega: sellan veterinaria en Suba por arrojar residuos peligrosos a vía pública

Tarifas para taxis que operan con plataformas

Los taxis que trabajan mediante aplicaciones también tendrán nuevas tarifas. En estos servicios, el cobro por kilómetro será de 1.625 pesos, y podrá subir a 1.654 pesos cuando se aplique el llamado factor de calidad, que corresponde a servicios con mejores condiciones del vehículo o atención.

El valor del arranque de la carrera será de 4.600 pesos.

En los viajes desde o hacia el Aeropuerto El Dorado o el Puente Aéreo, el recargo será de 8.100 pesos, o de 8.300 pesos si se aplica el factor de calidad.

La carrera mínima, que equivale a recorridos de hasta cinco kilómetros, tendrá un costo de 8.100 o 8.300 pesos, según el tipo de servicio.

Además, cuando el carro deba ingresar a conjuntos residenciales, edificios o dejar al pasajero directamente en la puerta del destino, se cobrará un recargo adicional de 1.500 pesos.

Ajustes en el estacionamiento en vía pública

El decreto también ajusta las tarifas para parquear en la calle, en los espacios habilitados por el Distrito. Estos valores tendrán un aumento del 17,46 %, calculado con base en el IPC, el salario mínimo y los costos de operación.

Con el nuevo esquema, las motocicletas pagarán entre 62 y 248 pesos por minuto, mientras que los automóviles pagarán entre 89 y 385 pesos por minuto, según la zona de la ciudad y el nivel de demanda.

La Secretaría de Movilidad señaló que los nuevos valores empezarían a regir en los próximos días, una vez finalicen los trámites administrativos del decreto.

Lea más: Muere mujer tras creciente súbita, en la vía al municipio de La Mesa (Cundinamarca)

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.