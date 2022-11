Gobernación llega a acuerdos con Cota sobre operación de Coliseo Live. Foto: Gobernación

“Si no se toman medidas desde Cundinamarca y Cota, el Coliseo Live es un riesgo latente. Lo digo con el mayor respeto por esos empresarios, pero usted no puede hacer un coliseo para 30.000 personas como si estuviera haciendo un piqueteadero al lado de la vía y así lo hicieron. Eso es una absoluta irresponsabilidad. Desafortunadamente, no está en manos de Bogotá, el escenario está en Cota, pero el gobernador de Cundinamarca sabe que es un riesgo latente”, así se pronunció la alcaldesa Claudia López tras la realización del concierto de Harry Styles el pasado domingo.

Recordemos que el balance preliminar del evento arrojó que entre ocho a diez personas sufrieron desmayos durante la presentación del artista debido a la aglomeración, incluso el mismo cantante tuvo que suspender el show para organizar a los fans y evitar afectaciones severas.

Sin embargo, lo que más preocupa a quienes viven en este sector es la afectación severa a la movilidad tanto de ingreso como de salida de Bogotá por la calle 80. Debido a ello, en la mañana de este martes se concretó una reunión entre el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, el alcalde de Cota y empresarios del Coliseo Live.

De acuerdo con el mandatario departamental, se acordó enviar un refuerzo de 100 policías adicionales en los días que se realicen los eventos masivos en este punto, para facilitar el ingreso y mejorar el tránsito:

“Ellos tendrán tareas muy puntuales. En primer lugar, no permitir el parqueo a los costados de la vía de los vehículos que en ocasiones genera que solo quede un carril habilitado para quienes no asisten a los eventos”, señaló García.

Terminé reunión con directivos del Coliseo Live, funcionarios de @CundinamarcaGob, @Bogota y @AlcaldiaCota donde revisamos todo lo concerniente a lo que viene ocurriendo con este centro de eventos y las medidas que deben tomarse para garantizar movilidad y seguridad. pic.twitter.com/nwcLKDRYSg — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) November 29, 2022

Adicionalmente, se conoció que se habilitarán cuatro retornos para mejorar la movilidad de los vehículos que entran a Bogotá o que se dirigen a Siberia. Sin embargo, también se le presentaron exigencias a los empresarios para que mejoren las condiciones de parqueo y llegada de asistentes a sus eventos:

“Coliseo Live deberá pasar de 2.000 a 4.000 parqueaderos. Hablaremos el día lunes con la Agencia Nacional de Infraestructura para ver la posibilidad de que el concesionario de la vía de la calle 80 pueda construir un andén que le permita el tránsito más seguro, no solo a quienes van al evento, sino a los trabajadores que normalmente están en este corredor”, afirmó García en su cuenta oficial de Twitter.

Reforzaremos el número de policías que presta servicio en estos eventos, vigilarán movilidad y seguridad; se mantendrá la vía despejada de vehículos y se habilitarán más retornos; Coliseo Live deberá pasar de 2mil a 4mil parqueaderos. pic.twitter.com/kNiXSURnCc — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) November 29, 2022

A la par, reveló que se vigilará el desarrollo de los eventos, la movilidad, logística, seguridad, organismos de socorro y atención de emergencias mediante un Puesto de Mando Unificado consolidado por la Gobernación de Cundinamarca y las alcaldías de Bogotá y Cota.

