Gobierno Nacional y Cundinamarca firman convenio para construir el Tren de Zipaquirá

Se estima que el tren de Zipaquirá agilizará los tiempos de desplazamiento entre el municipio y Bogotá y beneficiará a más de 1.3 millones de ciudadanos. Foto: Turistren

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca firmaron un convenio de cofinanciación para la construcción del Tren de Zipaquirá, un proyecto que, según el gobernador Jorge Emilio Rey, transformará la movilidad del norte de la Sabana y marcará “un antes y un después en la movilidad sostenible regional”.

En contexto: Revive el Regiotram del Norte: Gobierno y Cundinamarca destraban cofinanciación

El acuerdo, considerado el más ambicioso proyecto ferroviario en la historia del departamento, contempla una inversión de 15,4 billones de pesos y el uso de tecnología 100 % eléctrica. El tren, que tendrá 50 kilómetros de extensión y 17 estaciones, movilizará diariamente a cerca de 187.000 pasajeros, conectando los municipios de Zipaquirá, Cajicá, Chía y Bogotá, hasta el sector de El Salitre.

“El Gobierno Nacional cumplió su palabra y marca un antes y un después en la movilidad sostenible regional”, afirmó Rey a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), al anunciar la firma del convenio. El mandatario agradeció el apoyo técnico y jurídico del presidente Gustavo Petro, la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, el ministro de Hacienda Germán Ávila y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la consolidación del acuerdo.

De acuerdo con el gobernador, el siguiente paso será la estructuración técnica y jurídica del proceso licitatorio, con el propósito de iniciar la construcción en 2026. “Cundinamarca ha sido pionera en sistemas férreos, y con este tren damos un salto hacia un modelo limpio, integrado y sostenible”, sostuvo.

Hemos firmado con el Gobierno Nacional el convenio de cofinanciación para la construcción del tren de #Zipaquirá, el proyecto ferroviario regional más grande en la historia de Colombia, con una inversión de 15,4 billones de pesos.



Un tren que conectará #Zipaquirá, #Cajicá y… pic.twitter.com/zLL2YWBcOl — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) November 8, 2025

El Tren de Zipaquirá busca aliviar la presión sobre las vías intermunicipales y mejorar la conexión directa de los municipios del norte con el centro de Bogotá, específicamente a la altura de la calle 26 con Caracas. El proyecto se integrará con otros sistemas de transporte masivo, como el Regiotram de Occidente, que actualmente se encuentra en fase de construcción y conectará Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con la capital.

Con la firma de este convenio, el Gobierno Nacional y el departamento avanzan hacia la consolidación de un sistema férreo regional que promueva la movilidad eléctrica, la reducción de emisiones y la integración territorial, en línea con los compromisos del país frente al cambio climático y la transición energética.

No obstante, el reto para las autoridades será garantizar la financiación total, la articulación con los proyectos urbanos de Bogotá y la participación efectiva de las comunidades en la planeación de una obra que promete cambiar la forma en que se moviliza el norte de la región.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.