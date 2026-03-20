Gobierno y Bogotá trazan nueva ruta para reabrir el histórico Hospital San Juan de Dios

Avanzan procesos de licitación para restaurar 8 edificios y la Torre Central del complejo hospitalario. Foto: Santiago Ramírez M.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras meses de concertación, la Alcaldía y la Nación avanzan en los planes para rehabilitar los 24 edificios del Complejo Hospitalario San Juan de Dios. La activación del comité del convenio operativo que articula a varias entidades y la puesta en marcha en servicios para la ciudadanía, marcan un nuevo hito en la recuperación del complejo.

Relacionado: ¿Qué pasará con el emblemático Hospital San Juan de Dios tras el convenio de restauración?

Según las entidades, ya se definieron avances clave para la reactivación del complejo: será transformado en un campus estratégico enfocado en el envejecimiento y la vejez, bajo un enfoque integral del derecho a la salud a lo largo del ciclo de vida. También se proyecta como centro de formación de talento humano en salud, así como de generación de conocimiento frente a los retos del cambio demográfico.

Plan de acción inmediato

Las entidades definieron un plan de acción con varias medidas. Entre ellas, la entrega en comodato del Edificio Central al Hospital San Juan de Dios, con el fin de culminar estudios, diseños y obras de reforzamiento estructural que permitan su entrada en operación. Paralelamente, se adelantan adecuaciones en el área de urgencias, lo que permitiría iniciar la prestación de servicios en los próximos meses.

Asimismo, se puso en funcionamiento el Edificio de Mantenimiento, que tendrá varios usos. Uno de ellos es la operación del Centro de Pensamiento e Innovación sobre Envejecimiento y Vejez, liderado por la Secretaría de Salud, orientado a la articulación con la academia, la comunidad y movimientos sociales para enfrentar los desafíos del cambio demográfico.

Le puede interesar: Red de tráfico de migrantes chinos operaba con agentes de Migración Colombia en El Dorado

En este mismo edificio también entró en operación el Centro de Simulación para la Formación en Salud, liderado por la Universidad Nacional en articulación con la Subred Centro Oriente y el Ministerio de Educación. Este espacio permitirá capacitar a estudiantes, personal de salud y comunidad en atención de emergencias médicas.

Adicionalmente, desde el 16 de marzo se iniciaron cursos de formación en simulación clínica, con grupos de hasta 25 personas, en temas como reanimación cardiopulmonar (RCP), atención de obstrucción de la vía aérea (OVACE), primeros auxilios, soporte vital básico para adultos y niños, y uso de desfibriladores externos automáticos.

El edificio también será utilizado para garantizar la continuidad de los procesos formativos de estudiantes de pregrado y posgrado que realizan prácticas en el Instituto Materno Infantil, debido a las restricciones temporales de espacios por obras en curso.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.