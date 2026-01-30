¿Qué pasará con el emblemático Hospital San Juan de Dios tras el convenio de restauración?

Obras de mantenimiento y recorrido por las instalaciones de este hospital. Foto: Óscar Pérez

Cómo se llegó al convenio, qué etapas vienen ahora y cuál será el enfoque del complejo hospitalario, son algunas preguntas que contestó el secretario de Salud. El complejo hospitalario se proyecta como un hospital universitario de alta complejidad con alcance nacional con una apuesta por la vejez y el envejecimiento de la capital.

Tras la rueda de prensa y el anuncio sobre el San Juan de Dios, quedan algunas dudas...

Fue una jornada larga. Más allá del discurso del presidente, creo que se perdió un poco el foco de una noticia que, para Bogotá y para el país, es de enorme relevancia. Se trata de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Distrito que, pese a profundas diferencias, logra puntos de encuentro. Hablamos de una política pública fundamental hacia el futuro, especialmente frente al envejecimiento de la población. Las proyecciones demográficas indican que para 2050 cerca del 30 % de la población será mayor de 60 años, lo que nos obliga a repensar ciudades, sistemas de salud, educación, pensiones, trabajo, salud mental y sistemas de cuidado.

Desde la Secretaría de Salud, ¿cómo se llega a este acuerdo con el Gobierno Nacional?

Este acuerdo es el resultado de discusiones que llevan cerca de dos años, desde la llegada del alcalde Carlos Fernando Galán. Aunque tenemos diferencias profundas con el Gobierno Nacional en temas como el sistema de salud, el San Juan de Dios nunca ha estado en discusión: ambas partes quieren sacarlo adelante. El Gobierno Nacional expresó su intención de comprar el hospital y creó, vía decreto, la entidad hospitalaria San Juan de Dios y Materno Infantil. Sin embargo, esa compra nunca se concretó, lo que obligó a sentarse con el propietario, que es Bogotá. El Plan Especial de Manejo establece claramente que el uso del complejo lo define el propietario. A partir de ahí, entramos en una segunda etapa de discusiones para definir el propósito del hospital.

¿Cuál es el principal logro del acuerdo que se firmó?

El gran logro es que el Gobierno Nacional acepta la conformación de un comité operativo conjunto para definir qué se va a desarrollar en el complejo, con un enfoque claro en envejecimiento y vejez. Ese es el acuerdo real y de fondo que se alcanza.

¿Qué viene ahora y cómo será el desarrollo del complejo del San Juan de Dios?

Estamos hablando de un complejo de 16 hectáreas con 24 edificios, con la posibilidad de construir uno o dos adicionales dedicados a innovación, investigación y pensamiento estratégico. La parte hospitalaria es fundamental. El Gobierno Nacional hará inversiones importantes en diseños y estudios de la torre central. El siguiente paso es la firma de un comodato que permitirá al Gobierno Nacional contratar los estudios y diseños de reforzamiento estructural. Con base en esos estudios se definirán las obras necesarias para el Hospital Universitario San Juan de Dios.

¿Cuál será la capacidad de atención del hospital y a quién beneficiará?

Esa información la definirán los diseños y estudios, a través del programa médico-arquitectónico. Este determinará el número de camas, atenciones y servicios: pediatría, gineco-obstetricia, envejecimiento, entre otros. Es importante aclarar que el enfoque de envejecimiento cubre todo el ciclo de vida; no es un hospital exclusivo para personas mayores. Lo que sí es claro es que no será solo para Bogotá, sino un hospital con alcance nacional.

¿En qué estado se encuentra actualmente el complejo y sus edificios?

De los 24 edificios, el único completamente terminado es el de mantenimiento. Actualmente se están reconstruyendo y restaurando varios edificios bajo criterios de conservación patrimonial; no hay construcciones nuevas todavía. Once edificios se proyectan para estar entregados en 2026. Hay otros que ya cuentan con diseños y estudios y algunos que aún están más retrasados.

¿Cómo será el proceso con el talento humano que trabajará en el hospital?

Por orden judicial debemos darle uso al primer edificio terminado, el de mantenimiento, y pronto anunciaremos qué servicios funcionarán allí. Además, se autorizó al Ministerio de Salud para hacer adecuaciones provisionales en un ala de la torre central, donde funcionaba urgencias, con el fin de habilitar servicios oncológicos de consulta externa. El Ministerio y la ANI señalan que para mayo podrían iniciar atenciones, siempre que se cumplan los procesos de remodelación y habilitación. El talento humano que trabaje allí será definido por el Instituto Nacional de Cancerología, en caso de que sea esa la entidad habilitada.

¿Cuál será el rol de la Subred Centro Oriente en este proceso?

El San Juan de Dios está en la jurisdicción de la Subred Centro Oriente, que será fundamental en su articulación con la red pública de Bogotá. Este complejo no es solo el polígono de 16 hectáreas: incluye el Materno Infantil, el Cancerológico, el Dermatológico. Es una verdadera ciudad de la salud. Cualquier acción que se adelante allí tendrá una conexión directa con la Subred Centro Oriente.

¿Cómo avanza el proceso jurídico con Copasa y cuál es el rol del Distrito y la Nación?

Estos temas deben manejarse con prudencia. El proceso jurídico parte de una demanda de la Subred Centro Oriente contra Copasa por incumplimiento del objeto contractual. Posteriormente se presentaron contrademandas y acciones derivadas de la intervención de la Subred y actuaciones de entidades nacionales. El Distrito está defendiendo a la Subred, y al mismo tiempo existe un contrato de transacción que establece que, si se determina responsabilidad de algún actor externo, este deberá responder.

Finalmente, ¿cuáles son los principales retos para que este proyecto se haga realidad?

Este es uno de los temas más importantes para el futuro de la ciudad y del país. El alcalde Carlos Fernando Galán quiere dejar planteada una discusión de largo plazo, pensando en los próximos 25 años. Más allá de las diferencias políticas, se logró un punto de encuentro para construir políticas públicas que respondan al envejecimiento de la población, tanto en salud como en servicios sociales. Aquí lo que importa es el ciudadano y las decisiones que tomemos hoy para las nuevas generaciones.

