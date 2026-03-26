Golpe a tierreros: desmontan negocio de lotes y postes de luz instalados en zonas protegidas

Operativo en la localidad de Usme. Foto: Secretaria de Seguridad

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Un operativo contra el urbanismo ilegal permitió el desmontar una red de postes instalada de manera irregular en el paisaje rural, en zona protegida de Usme. Según las autoridades, la zona era utilizada por redes de tierreros para engañar a compradores con la falsa promesa de servicios públicos.

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Varias entidades intervinieron la zona tras denuncias ciudadanas. Los funcionarios inspeccionaron por más de ocho horas el lugar y origen de los postes. Tras la verificación, fueron retirados 15 postes que suministraban energía a ocupaciones ilegales y que servían como parte de una estrategia para simular condiciones aptas para la venta de lotes.

Algunos de los postes habrían sido hurtados de redes de energía o telecomunicaciones y estaban siendo utilizados para alimentar conexiones eléctricas clandestinas en predio de una zona ambiental de especial protección.

Las conexiones posibilitaban las ocupaciones ilegales, negocios con lotes y, además, estaban afectando a fincas cercanas que presentaban constantes fallas y bajones en el servicio de energía debido a la sobrecarga de las redes irregulares. Según la se secretaría de Seguridad, en este sector se estarían ofreciendo cerca de 200 lotes, con precios entre COP 18 y 22 millones.

🚨 Encontramos esta red de postes que tenían los “tierreros” en el Agroparque El Uval, en Usme, para estafar a la gente y hacerle creer que el terreno contaba con servicios públicos y vender lotes a $18 millones.



Fueron 15 postes desmontados que alimentaban conexiones eléctricas… pic.twitter.com/1F3gcmjyEo — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 26, 2026

La intervención contó con la Secretaría Distrital de Seguridad, la Alcaldía Local de Usme, las secretarías de Gobierno, Hábitat y Ambiente, la Policía Metropolitana de Bogotá, el Ejército Nacional y la empresa de energía Enel.

Como resultado del operativo, fueron desmontadas dos ocupaciones ilegales, se retiraron cercados utilizados para delimitar predios y se recogieron 45 metros cúbicos de residuos de construcción y demolición, empleados para adecuar los terrenos.

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