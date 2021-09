Golpeados y robados, así atacaron a los comediantes Diego Camargo y Tato Devia

A pocas horas de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, solicitara la presencia de Policía Militar para adelantar labores de patrullaje en acompañamiento con la Policía Metropolitana, esto debido al incremento de la inseguridad, un nuevo hecho delictivo se registró en la localidad de Fontibón, más precisamente en el sector del Salitre.

Esta vez las víctimas fueron los comediantes Diego Camargo, quien se encuentra participando en el programa Master Chef, y su colega Tato Devia. Los hechos, según manifestaron ellos mismo, ocurrieron cuando estaban llegando a una de sus viviendas tras presentar un show en la capital.

“Estábamos esperando que nos abrieran el parqueadero aquí en el Salitre, por un lado dos tipos armados y por el mío otros dos o tres tipos armados, abrimos la puerta y nos estaban pidiendo el control del carro para llevárselo y yo dije que no, nos empezaron a golpear, yo me percaté que las armas no eran de fuego y me agarraron a golpes me rompieron la cabeza y me descuadraron la mandíbula y se llevaron los celulares y otras cosas que teníamos ahí”, contó Diego Camargo a RCN Radio tras el atraco.

Todo parece indicar, según las versiones de las mismas víctimas, que las armas con las que habrían atacado a los comediantes no serían de fuego sino traumáticas, hecho que se ha vuelto común en la capital. Tras llevarse los elementos personales, y objetos de valor, los atracadores habrían huido en unos vehículos que estaba muy cerca de la escena del robo.

De manera preliminar las autoridades, en cabeza del oficial de inspección de la Policía, el coronel Julio César Salgar, quien llegó al lugar de los hechos para atender la diligencia, aseguró que ya se adelantan las labores pertinentes para identificar y dar con los señalados. “Inmediatamente el cuadrante reacciona, llega al sitio, también estamos con el personal de Policía Judicial recibiendo las respectivas denuncias, y adelantando la recolección de información”, señaló el coronel.