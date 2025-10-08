Guns N’ Roses rockeó en Bogotá mientras vecinos protestaban afuera del Vive Claro

El concierto duró casi tres horas en Bogotá. Foto: AFP - ALEJANDRO MELENDEZ

Después de tres años, Guns N’ Roses volvió a Bogotá, entregando un show que recordarán más de 30.000 espectadores. El concierto se desarrolló con éxito en el escenario Vive Claro tras atravesar varias polémicas y superar las pruebas de seguridad. No obstante, afuera del recinto, los vecinos del Salitre el Greco y Centro Bolivariano, protestaron durante todo el show por el ruido.

El show duró casi tres horas en las que Axl Rose, Slash y Duff McKagan, ofrecieron un recorrido por la discografía de la banda. Abrieron el concierto con Welcome To The Jungle, pero tocaron clásicos como Sweet Child O’ Mine y November Rain. Otros momentos, como Rose levantando la bandera de Palestina, durante Civil War, pasarán a la memoria de los espectadores.

Vecinos protestaron todo el concierto

Quienes no la pasaron tan bien, fueron los vecinos de barrios aledaños al escenario, quienes continúan protestando por la llegada del Vive Claro al entorno y el ruido que genera cada show. Aunque en el concierto de Green Day, la comunidad también se manifestó, en esta ocasión los vecinos no se aguantaron y salieron desde las 6:00 de la tarde con pancartas. Así duraron casi todo el espectáculo.

La curiosa imagen se mezcló también con la de decenas de fanáticos que llegaron a escuchar las canciones de afuera del escenario. “Desde hace año y medio nos metieron ese estadio a las malas”, dijo al Ojo de la Noche, una residente.

Otros vecinos señalaron a El Espectador que este tipo de eventos generan “problemas de invasión del espacio público por vendedores ambulantes, ruido de 90 decibeles, borrachos hasta la madruga en los alrededores, baños públicos en los antejardines, venta de droga, entre muchos males”.

Al tiempo, el vecindario confrontó a los ciudadanos que emocionados asistieron a las inmediaciones del lugar para escuchar desde afuera las canciones de la mítica banda. “Son conciertos que no se ven todos los días”, le dijo un fan al reportero de la noche de Noticias Caracol.

El show dejó más de COP $ 2.300 millones

Ocesa, empresa encargada del escenario, resaltó que durante el show se implementó el Plan Maestro de Manejo de Ruido, con acompañamiento de la Secretaría de Ambiente. “Las medidas incluyeron barreras acústicas temporales y la calibración del sistema de sonido dentro de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), garantizando una experiencia óptima para los fans y en armonía con la comunidad vecina”, señaló en a través de un comunicado.

El evento también dejó importantes ingresos a la ciudad, con más de COP $2.300 millones en impuestos, un impacto turístico de más de COP $7.000 millones, pues el 30% de asistentes llegaron de visita a Bogotá por el concierto, y se impulsó la economía local con 4.800 empleos.

Sobre las quejas ambientales, la empresa sostiene que ha impulsado la plantación de 1.286 árboles y arbustos, la instalación de cuatro hoteles de insectos, 22 jardines lineales y seis estanques artificiales.

