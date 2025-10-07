Arribó al puerto de Cartagena segundo tren de la Línea 1 del Metro

Desembarque del tren del Metro de Bogotá en el Puerto de Cartagena. Foto: Juan Camilo Parra

En la tarde del lunes, 6 de octubre, arribó desde China al puerto de Cartagena el segundo tren de la Primera Línea del Metro de Bogotá conformado por 6 vagones. Este martes, inició el descargue y en los próximos días comenzará su recorrido hasta el patio taller de Bosa.

Al igual que el primer tren, que llegó a Bogotá el mes pasado, un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría realizarán el alistamiento de los seis vagones en el patio taller de Bosa para que se sume a las pruebas de rutina estáticas en las que se revisan todos los sistemas y subsistemas como frenos, tracción, mando y control, y los de información al pasajero. También en esta fase se procede a energizar el tren y a inspeccionar los sistemas de iluminación y ventilación.

¿Cómo están compuestos?

La Línea 1 del Metro tendrá 30 trenes, cada uno de seis vagones, con capacidad de 1.800 pasajeros (para lo cual hoy se requerirían 7 biarticulados o 12 articulados de TransMilenio). De los 1.800 pasajeros, 252 irán sentados. Cada tren tiene dos espacios para personas en silla de ruedas; y de las 252 sillas, 36 están demarcadas para personas con prioridad (mujeres en embarazo, personas de la tercera edad y mujeres con niños en brazos).

Los trenes circularán a una velocidad comercial promedio de 42,5km/hora. Operarán inicialmente con un intervalo de 140 segundos y podrán circular en las dos direcciones, es decir, en sentido sur-norte y en sentido norte-sur, por vías independientes.

Asimismo, tendrán un modo de conducción automático (operados sin conductor) por lo que serán monitoreados desde el Centro de Control Operacional (CCO), y al ser 100 % eléctricos serán amigables con el medio ambiente. Además, contarán con un subsistema de señalización ferroviaria y control automático (CBTC: sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones), que usa comunicaciones bidireccionales entre los equipamientos del tren y la vía, para que su circulación sea segura.

El sistema de Puertas de Andén o Plataforma de las estaciones tienen la función de garantizar la seguridad de los pasajeros, para lo cual se sincronizan con las puertas del tren por medio del sistema CBTC fijo y embarcado, tanto en la apertura como en el cierre.

Adicionalmente, los trenes tendrán visualización del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en estaciones, barreras de control de acceso y en los trenes en su interior como en la parte frontal del mismo, e información en tiempo real a pasajeros mediante los sistemas de comunicación.

