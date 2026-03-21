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Seguridad en Bogotá 2026: ¿por qué tenemos más miedo si hay menos delitos?

Pese a que el primer bimestre del año mostró una reducción en todos los delitos de alto impacto, la percepción ciudadana y el cibercrimen desafían el éxito de las cifras.

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
21 de marzo de 2026 - 04:00 p. m.
El aprehendido tenía antecedentes penales.
El aprehendido tenía antecedentes penales.
Foto: MEBOG

El video del violento asalto a un vehículo, que esperaba el cambio de semáforo; el del asesinato de un empleado del Acueducto, mientras esperaba el SITP; el de un sicario que disparó contra el administrador de un bar en Barrios Unidos, o cualquiera que difunda un delito en Bogotá (sin importar si es viejo o reciente) se viraliza y con ello, el miedo entre los ciudadanos. “A la ciudad se la tomó la delincuencia”, se oye decir.

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Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
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Santino(93904)Hace 23 minutos
Todos podemos ayudar, por ejemplo trato de no dar likes a videos de este tipo, si se me cruzan por ahí en alguna red social, ustedes en el periódico también podrían ser más selectivos en lo que deciden publicar en redes.
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