Seguridad en Bogotá 2026: ¿por qué tenemos más miedo si hay menos delitos?

El aprehendido tenía antecedentes penales. Foto: MEBOG

El video del violento asalto a un vehículo, que esperaba el cambio de semáforo; el del asesinato de un empleado del Acueducto, mientras esperaba el SITP; el de un sicario que disparó contra el administrador de un bar en Barrios Unidos, o cualquiera que difunda un delito en Bogotá (sin importar si es viejo o reciente) se viraliza y con ello, el miedo entre los ciudadanos. “A la ciudad se la tomó la delincuencia”, se oye decir.

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