Seguridad en Bogotá 2026: ¿por qué tenemos más miedo si hay menos delitos?

El aprehendido tenía antecedentes penales.
Foto: MEBOG
El video del violento asalto a un vehículo, que esperaba el cambio de semáforo; el del asesinato de un empleado del Acueducto, mientras esperaba el SITP; el de un sicario que disparó contra el administrador de un bar en Barrios Unidos, o cualquiera que difunda un delito en Bogotá (sin importar si es viejo o reciente) se viraliza y con ello, el miedo entre los ciudadanos. “A la ciudad se la tomó la delincuencia”, se oye decir.
Por Alexánder Marín Correa
Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
Conoce más