Habitantes en Kennedy se encadenan a un árbol para evitar construcción de colegio

Algunos habitantes del sector decidieron encadenarse a los árboles e iniciar una huelga de hambre en oposición a la construcción de un colegio público. Foto: Twitter

Desde la mañana de este martes 7 de febrero se han presentado protestas en el barrio Marsella, localidad de Kennedy, en rechazo a la construcción de un colegio distrital en el parque La Paz. De acuerdo con la comunidad, desde las 6:00 a.m. empezaron a llegar camiones y obreros acompañados por autoridades distritales y la Policía con el objetivo de cercar el parque, por lo que algunos habitantes decidieron encadenarse a los árboles e iniciar una huelga de hambre.

“Estamos con la comunidad desde el 21 de enero intentando que nos escuchen, fuimos a Secretaría de Gobierno, no nos escucharon. Empezamos a hacer un plantón pacífico en frente de la obra y hoy desde las seis de la mañana empezamos a ver volquetas, empezamos a ver llegar policía y ahí fue cuando decidimos encadenarnos (…) Defendiendo el derecho de mi comunidad, me declaro en huelga de hambre, no voy a permitir que talen estos árboles, no voy a permitir que sigan pasando por encima de mi comunidad”, indicó Catalina, una de las habitantes del sector.

Vecinos de la comunidad indican que no está en contra de los proyectos de educación de la ciudad; sin embargo, aseguran que esté es el único espacio verde y de esparcimiento con el que cuentan los habitantes de este sector ubicado en el sur de la ciudad. Aunque el Distrito asegura que se han establecido mesas de diálogo, la comunidad dice sentirse ignorada por las autoridades distritales.

“Este parque tiene 35 años de cultura nuestra, todo esto lo sembramos nosotros, esto fue de madres, de niños, trabajando por este parque y es muy doloso ver todo lo que han hecho las instituciones. Les pedimos que nos escucharan, les pedimos que coexistiera con el colegio reubicado en otra parte y nunca fuimos escuchados, por eso me amarré, porque no es justo que vayan a talar estos árboles”, indicó una de las manifestantes.

Para los medios de comunicación. Huelga de hambre barrio Marsella si les llega a pasar algo acuso a Claudia López por atropellarnos #SOSParqueLaPaz pic.twitter.com/PIaAn9fnNC — Gloria Sanabria (@glorisana792) February 7, 2023

Desde que comenzaron las protestas, algunos manifestantes han denunciado a través de las redes sociales abuso de poder por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. “Hemos estado pacíficamente, hemos protegido que no pase nada y vienen aquí a amedrentarnos, a pegarnos, a personas de la tercera edad, jóvenes, no les importa nada”, denunció una ciudadana del sector a través de un video en redes sociales.

Por su parte, los concejales de Bogotá, Jose Cuesta Novoa y Diego Cancino, junto con la concejala Ati Quigua, se presentaron en el lugar de las manifestaciones para apoyar la protesta pacífica y la asamblea popular en defensa del parque.

“La fuerza pública reprime la protesta pacífica de los habitantes del barrio #Marsella. Estamos aquí para hacer valer sus derechos. Denunciando el abuso de poder por parte del ESMAD en contra de las mujeres cuidadoras del Parque La Paz en Marsella. Igualmente, le hago un llamado desesperado al secretario de gobierno para que en compañía de varios concejales vayamos a promover el diálogo social”, señaló el concejal Jose Novoa.

La comunidad de Marsella entona el himno nacional y se encadena para defender su parque, el parque La Paz. La respuesta no puede ser el envío del ESMAD. pic.twitter.com/lgnPnKwJt4 — Jose Cuesta Novoa (@jcuestanovoa) February 7, 2023

“Alcaldesa @ClaudiaLopez el derecho a respirar es vital para la comunidad de Marsella. No destruya el pequeño pulmón de unas de las localidades más contaminada y densamente poblada. El #BuenVivir de las comunidades debe primar sobre el cemento. #Nomatalas #AltoAlArboricidio”, escribió la concejala de Bogotá, Ati Quigua, en su cuenta de Twitter.

¿Qué responde la Secretaría de Educación?

De acuerdo con la entidad, el objetivo del proyecto es atender la alta demanda de cupos en la localidad de Kennedy. Así, asegura que el nuevo colegio abrirá 1.060 cupos en jornada única a estudiantes desde preescolar hasta grado 11.

“El colegio ha involucrado los esfuerzos de tres administraciones. En la administración Petro se realizaron los estudios pertinentes y se logró la entrega del lote por parte del DADEP a la Secretaría de Educación para la construcción del colegio. En la Administración Peñalosa se contrataron los respectivos estudios de diseño y consultoría. Finalmente, en la actual administración se culminó el diseño, se obtuvo la respectiva licencia de construcción y se contrató, previa licitación, la respectiva obra e interventoría”, indicó la Secretaría de Educación, a través de un comunicado.

