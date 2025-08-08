Cantante de Damas Gratis: “disturbios en Bogotá fueron como en la Copa América”

Pablo Lescano de Damas Gratis durante el Festival Cordillera 2023 en Bogotá. Foto: @manu_uribe_foto, @junior_att y @cordillerafestival

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Pablo Lescano, referente de la cumbia villera y líder de la agrupación argentina Damas Gratis, se refirió a los hechos de violencia ocurridos durante su presentación en Bogotá el pasado 6 de agosto. El show fue cancelado debido a los disturbios provocados por enfrentamientos entre barras bravas, que dejaron una persona fallecida y más de 20 personas lesionadas.

En contexto:La violencia que opacó una noche de concierto en el Movistar Arena

En entrevista con la emisora argentina La Red, el cantante aseguró que lo sucedido dentro del Movistar Arena y en sus alrededores “no puede volver a pasar”.“Que muera una persona que fue a un recital de música es algo intolerable”, expresó.

El cantante, visiblemente afectado por lo ocurrido, contó que se enteró de los hechos cuando el grupo se preparaba para salir del hotel y dirigirse al Movistar Arena, según lo acordado tras la prueba de sonido realizada horas antes.

“Nosotros no llegamos ni al sitio del evento. Probamos sonido a la tarde y después nos fuimos al hotel. Cuando bajamos, cerca de las 9:00 p.m., nos dijeron que el show había sido suspendido porque habían entrado barras y se había violado la seguridad de la entrada. Muy parecido a lo que pasó en la final de la Copa América, en Miami, que metieron presión y se metió una horda de gente sin pagar la entrada”, aseguró Lescano.

Tras conocer la batalla campal que se desató dentro y fuera del recinto —y que derivó en la muerte de Sergio Blanco, atropellado por un vehículo que se dio a la fuga—, el líder del grupo expresó su tristeza por el trágico desenlace. También lamentó no haber podido cerrar la gira de conciertos en Colombia con la última fecha en Bogotá, que además había sido planeada para coincidir con el cumpleaños 487 de la ciudad.

“No puede haber un hecho de violencia así durante un recital. No nos pasa en Argentina y no debería pasar en ningún lado. Me da pena, me entristece que una persona que fue a ver un show de música termine falleciendo”, puntualizó el músico de 47 años.

Policía habla de la seguridad del concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena

Los desmanes provocados por facciones de barras bravas de la capital durante el concierto de Damas Gratis generaron serias dudas sobre los protocolos de seguridad implementados por los organizadores del evento. También se cuestionan las medidas preventivas que las autoridades distritales habrían omitido, pese a las advertencias previas de líderes de barras sobre la organización del concierto y la masiva venta de boletas.

Lamentablemente, en medio de los disturbios y los enfrentamientos, las autoridades confirmaron el deceso de Sergio Luis Blanco Quintero, de 30 años, quien murió tras ser atropellado mientras buscaba resguardarse de varias personas que lo perseguían con armas blancas, según le confirmó su familia a El Espectador.

¿Qué dice la Policía?

Al respecto, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que señalan, entre otros puntos, que la seguridad del evento debía correr, exclusivamente, por cuenta de la organización.

“El evento, desarrollado por empresas privadas de entretenimiento, y conforme a la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional, debía contar con servicios privados de vigilancia y control que garantizaran el normal desarrollo de la jornada cultural”, advierte el general Wharlinton Gualdrón, Jefe Nacional del Servicio de Policía

Señalan, además, que, una vez fueron informados de los desmanes, la Policía desplegó una intervención institucional que tuvo como objetivo garantizar la evacuación del escenario ante la decisión de los organizadores de cancelar el evento por los desmanes y las situaciones de violencia exacerbada ocurridas dentro del recinto.

Finalmente, señalaron que las investigaciones para esclarecer las circunstancias puntuales del deceso avanzan en cabeza de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bogotá. Por otro laso, anunciaron la apertura de una noticia criminal para individualizar y presentar ante las autoridades judiciales a las personas comprometidas en los desmanes que ocasionaron lesiones a varios de los asistentes. Para ello, los videos que circulan ampliamente en redes sociales son claves.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.