Cierre nocturno en la carrera 68 por demolición de puente peatonal

La movilidad en el occidente de Bogotá tendrá cambios temporales en la próxima semana por las labores de desmontaje y demolición de un puente peatonal, ubicado en la avenida carrera 68 con calle 63F, a la altura del colegio Cafam. Las actividades hacen parte de una fase del proyecto vial a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el cierre se aplicará sobre la avenida carrera 68, entre la avenida calle 63 y la calle 64C, en ambos sentidos. El cronograma establece que las obras se desarrollarán entre el 20 y el 27 de febrero de 2026, en horario nocturno, desde las 12:30 a. m. hasta las 3:30 a. m.

La intervención se realizará en el marco del contrato IDU-350-2020 y busca avanzar en la reconfiguración del corredor vial. Durante las jornadas de trabajo, las autoridades recomiendan a los conductores atender la señalización de obra y seguir las indicaciones del personal encargado en el punto.

Desvíos para vehículos particulares

Con el fin de garantizar la movilidad durante el cierre, la SDM definió un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) con rutas alternas:

Quienes se desplacen en sentido norte–sur por la carrera 68 deberán tomar la avenida calle 66 al occidente, continuar por la carrera 69 al sur y luego la avenida calle 63 al oriente, para retomar la carrera 68 hacia el sur.

Los conductores que circulen en sentido sur–norte por la carrera 68 deberán desviarse por la avenida calle 63 al oriente, seguir por la carrera 60 al norte y luego tomar la avenida calle 68 al occidente, donde se reincorporan a la carrera 68.

Para quienes transiten por la avenida calle 63, en ambos sentidos, y pretendan tomar la carrera 68 al norte, el desvío será por la carrera 60 al norte y la avenida calle 68 al occidente.

Transporte público y peatones

El transporte público no se verá afectado, ya que el cierre se ejecutará fuera del horario de operación de las rutas del SITP. En cuanto a los peatones, quienes actualmente utilizan el puente que será desmontado deberán cruzar por la intersección semaforizada de la avenida carrera 68 con calle 64C.

Las autoridades de tránsito recomendaron planear los desplazamientos con anticipación y recordaron que estos cierres buscan facilitar el avance de las obras y mejorar las condiciones de movilidad en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

