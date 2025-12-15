¿Está en la lista? Más de 92.000 contribuyentes en Bogotá enfrentarán sanciones por deudas

El mensaje del Distrito es directo: ponerse al día con Bogotá para evitar sanciones y restricciones mayores. Foto: Laura Salomón Prieto

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El reporte funciona como una advertencia clara del Distrito: quienes no regularicen su situación tributaria se exponen a sanciones, restricciones y procesos de cobro que seguirán su curso si no se actúa a tiempo.

La Secretaría Distrital de Hacienda reportó a 92.211 personas y empresas de Bogotá en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), un registro nacional que será publicado oficialmente el 31 de enero de 2026 por la Contaduría General de la Nación.

La inclusión en este listado implica posibles restricciones para contratar con el Estado, ejercer cargos públicos y enfrentar procesos de cobro si no se regulariza la situación a tiempo.

Según la entidad, las obligaciones acumuladas por estos contribuyentes, personas naturales y jurídicas, ascienden a cerca de $7 billones y corresponden a impuestos distritales, además de sanciones e intereses de mora.

¿Por qué fueron reportados?

El listado incluye a quienes cumplen al menos una de estas condiciones:

Tienen más de seis meses de atraso en el pago de impuestos distritales.

Adeudan más de cinco salarios mínimos legales vigentes para 2025, es decir, $7.117.500.

Incumplieron acuerdos de pago previamente firmados con la Secretaría de Hacienda.

“La invitación es a ponerse al día para evitar que la deuda siga creciendo por los intereses de mora. Estar reportado en el boletín implica restricciones para contratar con el Estado y ejercer cargos públicos”, explicó Luis Fernando Granados, director de Cobro Tributario de la entidad, además de enfrentar procesos de cobro si no se actúa a tiempo.

¿Qué es el Boletín de Deudores Morosos del Estado?

El BDME es un registro público que consolida a las personas naturales y jurídicas que mantienen obligaciones vencidas con entidades del Estado en cualquier nivel. Estar incluido en este boletín tiene consecuencias legales y administrativas.

Antes del reporte, Hacienda adelantó una campaña preventiva. Entre noviembre y la primera semana de diciembre de 2025, la Dirección de Cobro Tributario contactó a 108.343 contribuyentes mediante mensajes de texto, correos electrónicos y cartas físicas, para invitarlos a ponerse al día y evitar ser incluidos en el listado.

¿Cómo pagar la deuda y evitar el reporte?

Los contribuyentes pueden regularizar su situación siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.haciendabogota.gov.co Hacer clic en Pagos Bogotá

Seleccionar el impuesto en mora y pagar en línea por PSE o descargar el recibo para pagar en bancos autorizados: Bancolombia, Davivienda, BBVA, AV Villas, Banco de Occidente y Banco de Bogotá.

Quienes no puedan pagar la totalidad de la deuda pueden solicitar una facilidad de pago, haciendo un abono inicial del 10 % y proponiendo cuotas hasta por cinco años. Eso sí, los intereses de mora continúan generándose.

Consecuencias de permanecer en el boletín

Los contribuyentes que sigan en mora:

No podrán contratar con el Estado.

No podrán postularse ni ejercer cargos públicos.

Enfrentarán procesos de cobro con embargos de cuentas, bienes o billeteras digitales.

Lea más:¿Piensa salir de Bogotá esta Navidad? Estos son algunos de los pueblos que puede recorrer

¿Cómo saber si está reportado?

Para consultar el estado de sus obligaciones:

Ingrese a www.haciendabogota.gov.co

Haga clic en Boletín de Deudores Morosos del Estado

¿Cómo solicitar el retiro del boletín?

Desde el 1 de febrero de 2026, quienes hayan pagado su deuda o consideren que fueron incluidos por error deberán:

Diligenciar el formato de solicitud de retiro.

Radicarlo en el formulario de peticiones y trámites: https://pqrs.shd.gov.co/radicacion, seleccionando la opción Boletín Deudores Morosos del Estado.

Advertencia importante

Secretaría Distrital de Hacienda recuerda que no solicita pagos a cuentas personales ni a través de aplicaciones externas, por lo que recomienda a los contribuyentes estar atentos y evitar posibles estafas.

Asimismo, insiste en la importancia de mantener actualizados los datos en el Registro de Información Tributaria (RIT), trámite que puede realizarse de manera virtual a través del portal oficial

https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/solicita-tu-rit

Tener el RIT al día garantiza la recepción oportuna de comunicaciones y notificaciones oficiales, y permite autorizar el Buzón electrónico como canal de contacto digital con la entidad.

Lea más:Bogotá ofrece 704 vacantes laborales con contratos indefinidos para cerrar el año

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.