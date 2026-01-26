Hallan cuerpo desmembrado en caño de Barrios Unidos: esto se sabe

Restos humanos fueron hallados esta mañana en un caño de Barrios Unidos. Autoridades investigan el caso y buscan establecer la identidad de la víctima. Foto: Archivo Particular

Un cuerpo desmembrado fue hallado esta mañana en el norte de Bogotá, en inmediaciones de el barrio Simón Bolivar,en la localidad de Barrios Unidos, tras la alerta de residentes que vieron restos humanos flotando en el caño del río Arzobispo. Según información preliminar conocida por El Espectador, en el lugar se observaron al menos tres partes de un cuerpo sin vida,lo que sería un brazo, un tronco y una cabeza, esta última correspondiente a un hombre.

El hallazgo se registró en el canal ubicado en la calle 73A con transversal 56A, donde las autoridades acordonaron la zona para adelantar las diligencias judiciales. Hasta el momento no se ha establecido si los restos fueron arrojados allí desde otro punto de la ciudad. Las autoridades tampoco se refirieron al estado del cuerpo en el momento del hallazgo ni a cuánto tiempo llevaba abandonado en el cuerpo de agua.

La Policía Judicial y la Fiscalía avanzan a esta hora en la investigación para esclarecer el crimen, identificar a la víctima y establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Este hallazgo se suma a otros casos recientes en la capital, como el de un hombre encontrado sin vida en una vivienda del barrio San José, en la localidad de Bosa, en un hecho que también está en investigación por las autoridades.

