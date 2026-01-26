Caen más integrantes de ‘Los Satanás’, banda extorsiva que sigue causando terror en Bogotá

Más capturas de 'Los Satanás', responsables de homicidios y otras actividades ilícitas. Foto: Policía de Bogotá

El rastro de sangre y horror de ‘Los Satanás’ continúa tejiéndose en Bogotá. A pesar de la captura de su máximo líder en 2023, la banda continuó extorsionando y librando una cruenta batalla por el control del microtráfico en localidades del sur de la ciudad. En un operativo, siete de estos delincuentes fueron asegurados, pero la lucha frontal contra esta organización no ha terminado.

De acuerdo las investigaciones que lideró la Policía de Bogotá con el GAULA, esta estructura criminal intimidaba de manera sistemática comerciantes de Kennedy y Bosa. Lo anterior, usando armas y acciones que infunden terror entre la población: ataques sicariales, disparos contra establecimientos y amenazas directas.

Su ‘modus operandi’ consistía en grabar videos al interior y exterior de los negocios, los cuales eran enviados a las víctimas a través de apps de mensajería, atribuyéndose los hechos violentos y exigiendo millonarias sumas de dinero, bajo amenazas contra la vida e integridad de los comerciantes, pero también de sus familias.

Para lograr la captura de estos sujetos, se realizaron ocho diligencias de allanamiento y registro en Bosa y Kennedy. En estas se encontraron cuatro armas de fuego, dos barras de explosivos, dos granadas, 10 teléfonos celulares, así como 37 cartuchos, 1.310 gramos de estupefacientes, panfletos extorsivos y dos motocicletas empleadas para la cometer los atentados.

‘Los Satanás’ siguen dejando víctimas

Sobre su actuar delictivo, la Policía los vincula a cuatro hechos criminales que dejaron dos personas fallecidas y cinco lesionados: uno ocurrió el pasado 23 de diciembre de 2025, cuando extorsionaron a una recicladora en Bosa, exigiéndole COP 60 millones. En este hecho fue asesinado el yerno de la propietaria en retaliación.

En otro caso, el pasado 8 de enero de 2026, este grupo criminal atentó contra la fachada de un lavadero en la localidad de Puente Aranda, con exigencias de COP 20 millones. Posteriormente, el 12 de enero, realizaron el ataque armado contra un Fruver de Bosa, con exigencias de COP 15 millones de pesos, que dejó a un comerciante muerto y dos lesionadas.

Finalmente, días después de lo ocurrido en Bosa, el 13 de enero, efectuaron otro tentado contra un establecimiento de comidas rápidas en la misma localidad. Allí exigían COP 70 millones y del hecho dos personas resultaron heridas por arma de fuego.

Las autoridades confirmaron que los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y explosivos. En audiencias preliminares, un juez de la los envió a la cárcel para responder por sus crímenes.

