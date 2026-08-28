Hallan decenas de palomas muertas en Barrios Unidos: investigan posible envenenamiento

Palomas de plaza en Bogotá: un asunto de salud pública y bienestar animal Foto: Cortesía IDPYBA

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Un número aun indeterminado de palomas, se estima que unos 50 individuos, fueron encontradas muertas en vía pública, en cercanías de la calle 80 con carrera 53, en la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de Bogotá. El hallazgo fue reportado por habitantes y trabajadores de la zona, y motivó la presencia de especialistas del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

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El caso ocurrió el jueves 27 de agosto y generó preocupación entre quienes transitan por el sector, ubicado en límites de Barrios Unidos y Engativá y cerca de la troncal de Transmilenio. Aunque en redes sociales comenzó a circular la versión de un posible envenenamiento, esa hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

¿Qué pudo provocar la muerte de las palomas?

Por ahora, la causa de la muerte no está establecida. Entre las posibilidades que se analizan está una eventual intoxicación por alguna sustancia presente puesta deliberadamente en el espacio público, pero también se contempla que las aves hayan estado expuestas a agua contaminada u otras condiciones que puedan explicar la muerte de los ejemplares.

La cifra reportada inicialmente tampoco ha podido ser verificada con exactitud. Cuando los veterinarios del IDPYBA llegaron al lugar encontraron pocas palomas muertas, debido a que varios de los cuerpos ya habían sido retirados por los servicios de aseo.

Sin embargo, la comunidad denunciante asegura que el número de animales aves muertas ronda el medio centenar. Dicha situación también dificultó la investigación, pues al no encontrar los cuerpos, faltarían varias necropsias que permitan establecer un patrón en las causas de muerte,

También se evalúa la información que puedan aportar las cámaras de seguridad ubicadas en el sector. Estos registros podrían ayudar a establecer si hubo alguna intervención humana relacionada con la muerte de las aves.

Una especie expuesta a los riesgos de la ciudad

El episodio llama la atención, una vez más, sobre las dificultades de una especie que hace parte habitual del paisaje urbano de Bogotá y que está expuesta a distintos riesgos en el espacio público. Atropellamientos diarios, golpes deliberados, patadas y otras formas de agresión contra las palomas suelen pasar inadvertidos.

Entre tanto, el IDPYBA mantiene las verificaciones para determinar qué ocurrió con las aves encontradas en este punto de Barrios Unidos.

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