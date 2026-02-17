Hallan muerto en Gachancipá a estudiante de 16 años que iba a la Universidad El Bosque

Cristian Martín, joven de 16 años que fue hallado sin vida tras salir a la universidad desde su casa. Foto: Redes Sociales

Sin ninguna explicación a la vista y dejando un vacío enorme en su familia, el joven Cristián Marín salió de su casa rumbo a la universidad, pero 24 horas después apareció muerto. La mañana del 16 de febrero, cuando se dirigía a sus clases en la Universidad El Bosque, lo encontraron sin vida en una zona rural del municipio de Gachancipá, a hora y media de Bogotá.

El caso ha generado conmoción en la comunidad educativa y entre sus familiares, que reportaron su desaparición pocas horas después de que abandonara su vivienda.

Desaparición y hallazgo

Según relató su madre en entrevista con Noticias Caracol, el menor salió sobre las 4:40 de la mañana de su vivienda al sur de Bogotá, como lo hacía habitualmente para asistir a clases. Sin embargo, con el paso de las horas, la familia notó que no respondía llamadas ni mensajes, lo que encendió las alarmas.

Al revisar la ubicación de su teléfono celular para dar con su paradero, se percataron de que el dispositivo emitía una señal desde el municipio de Gachancipá, por lo que acudieron a la estación de Policía para solicitar ayuda y desplazarse hacia este lugar.

Tras iniciar la búsqueda junto a los familiares del joven, las autoridades encontraron el cuerpo de Cristián en un cerro de la zona rural de este municipio.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar qué ocurrió en las horas posteriores a su salida. Hasta el momento no se han entregado resultados oficiales sobre las causas del fallecimiento.

¿Quién era Cristián?

Familiares y conocidos destacan que Cristian era un estudiante muy aplicado, y que obtuvo uno de los mejores puntajes del ICFES de su colegio, por lo cual se ganó una beca para estudiar ciencias y matemáticas en la Universidad de Bosque.

Asimismo, el joven tenía una rutina tranquila, entregada al estudio y sin antecedentes de conductas de riesgo o amistades relacionadas con malos hábitos, lo que explica el impacto por su muerte repentina.

