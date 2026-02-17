Iniciación de vivienda en Bogotá creció y marcó récord histórico en 2025

Vivienda nueva, avisos de Se Vende Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque a nivel nacional las cifras no son del todo alentadoras para el sector del ladrillo, Bogotá alcanzó en 2025 la cifra más alta de iniciación de vivienda desde que se tiene registro, marcando un récord histórico de 49.883 unidades residenciales iniciadas, lo que representa un crecimiento del 11,3 % frente al año anterior, según el más reciente censo de edificaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Este resultado no solo destaca por su magnitud, sino porque refleja una dinámica sólida del sector constructor local, incluso en un contexto nacional donde algunos mercados aún muestran señales de ajuste.

Continúe leyendo: Tras desmanes en el CAN: así avanzan las concentraciones de comunidades del Cauca en Bogotá.

¿Cómo le fue a la vivienda VIS?

En este sentido, más del 61 % de las viviendas iniciadas corresponden al segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), un componente fundamental que sostiene la actividad del mercado y amplía el acceso a vivienda para hogares con ingresos menores.

Pero el crecimiento también se observó en el segmento No VIS, con un aumento del 26,3 % en las iniciaciones, lo que evidencia una recuperación más pronunciada en viviendas de mayor valor.

Mientras el sector construcción completa 10 trimestres de caídas a nivel nacional, la @Bogota de @CarlosFGalan rompe un récord histórico.



El @DANE_Colombia confirmó que en 2025 alcanzamos un pico histórico en iniciaciones de vivienda:



🏗️ 49.883 viviendas iniciadas

📈 +11,3%… pic.twitter.com/nl7gFFTgJd — Vanessa Velasco (@vvbernal) February 17, 2026

Además, los lanzamientos y ventas en Bogotá han mostrado aumentos significativos, ya que los proyectos VIS registraron un crecimiento de 61,6 % en lanzamientos y 24,3 % en ventas frente a 2024, superando las tendencias nacionales.

¿Qué impulsó este comportamiento en Bogotá?

Expertos y autoridades atribuyen estos resultados al efecto estructural del plan de vivienda “Mi Casa en Bogotá”, una política pública que combina subsidios para adquisición, mejoramiento y arriendo de vivienda y que ha sido clave para dinamizar el sector, al menos en la capital del país.

Le puede interesar: Camión de basura se estrelló contra una casa en el centro de Bogotá: esto se sabe.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.