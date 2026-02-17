Publicidad

Iniciación de vivienda en Bogotá creció y marcó récord histórico en 2025

Pese a la situación nacional, Bogotá aumentó el número de iniciaciones de proyectos y alcanzó cifras que no se veían desde 2021.

Redacción Bogotá
17 de febrero de 2026 - 06:40 p. m.
Foto: El Espectador - José Vargas
Aunque a nivel nacional las cifras no son del todo alentadoras para el sector del ladrillo, Bogotá alcanzó en 2025 la cifra más alta de iniciación de vivienda desde que se tiene registro, marcando un récord histórico de 49.883 unidades residenciales iniciadas, lo que representa un crecimiento del 11,3 % frente al año anterior, según el más reciente censo de edificaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Este resultado no solo destaca por su magnitud, sino porque refleja una dinámica sólida del sector constructor local, incluso en un contexto nacional donde algunos mercados aún muestran señales de ajuste.

¿Cómo le fue a la vivienda VIS?

En este sentido, más del 61 % de las viviendas iniciadas corresponden al segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), un componente fundamental que sostiene la actividad del mercado y amplía el acceso a vivienda para hogares con ingresos menores.

Pero el crecimiento también se observó en el segmento No VIS, con un aumento del 26,3 % en las iniciaciones, lo que evidencia una recuperación más pronunciada en viviendas de mayor valor.

Además, los lanzamientos y ventas en Bogotá han mostrado aumentos significativos, ya que los proyectos VIS registraron un crecimiento de 61,6 % en lanzamientos y 24,3 % en ventas frente a 2024, superando las tendencias nacionales.

¿Qué impulsó este comportamiento en Bogotá?

Expertos y autoridades atribuyen estos resultados al efecto estructural del plan de vivienda “Mi Casa en Bogotá”, una política pública que combina subsidios para adquisición, mejoramiento y arriendo de vivienda y que ha sido clave para dinamizar el sector, al menos en la capital del país.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
