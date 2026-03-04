Hallan restos humanos dentro de una maleta abandonada en vía pública de Fontibón

CTI Bogotá Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la madrugada de este miércoles 4 de marzo, las autoridades atendieron un nuevo hallazgo de restos humanos en espacio público en Bogotá. El caso ocurrió en la localidad de Fontibón, luego de que vecinos del barrio Santander alertaran a la Policía por una maleta abandonada que consideraron sospechosa.

Le puede interesar: Capturan a conductor que evadió control en la terminal Salitre y arrolló a un policía

Según el reporte oficial, el objeto fue encontrado en una zona boscosa ubicada en inmediaciones de la avenida Ciudad de Cali con avenida La Esperanza. Tras la alerta de los vecinos y una verificación del sitio, los uniformados confirmaron que en su interior había partes de un cuerpo humano.

“Nuestra zona de atención en la localidad de Fontibón, en medio de labores de patrullaje, halla una maleta en una zona boscosa del barrio Santander. Al adelantar las verificaciones, logran establecer que al interior de esta se encuentran partes de un cuerpo humano”, informó el teniente coronel Julio César Botero, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La zona fue acordonada mientras unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelantaban la inspección técnica y la recolección de evidencia.

Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, entidad encargada de la identificación de la víctima y de establecer las causas de muerte. Hasta el momento no se ha confirmado si corresponden a un hombre o a una mujer.

Las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector para establecer quién dejó la maleta y en qué circunstancias. Por ahora, no se reportan capturas ni se conocen los móviles del crimen.

Hallazgos similares registrados este año en Bogotá

El caso de Fontibón se suma a otros hechos ocurridos en lo corrido de 2026. El pasado 28 de febrero, en la localidad de Kennedy, un cuerpo sin vida fue abandonado en vía pública. Cámaras de seguridad registraron el momento en que cuatro personas descendieron de un vehículo y dejaron el cadáver sobre la calle antes de retirarse del lugar.

En los videos se observa cómo el carro se detiene en una zona con vegetación. Dos hombres y dos mujeres bajan del automotor y utilizan una colchoneta para cubrir parcialmente sus movimientos mientras dejan el cuerpo. La maniobra tomó cerca de un minuto y medio, tras lo cual el vehículo abandonó el lugar.

Semanas antes, el 26 de enero, en la localidad de Barrios Unidos, fueron hallados restos humanos en un canal del río Arzobispo, en inmediaciones del barrio Simón Bolívar. En ese punto se encontraron varias partes de un cuerpo desmembrado tras la alerta de residentes del sector.

Las autoridades no especificaron si los restos fueron arrojados allí desde otro punto de la ciudad ni cuánto tiempo permanecieron en el agua.

La reiteración de casos de cuerpos sin vida abandonados en vía pública, en distintas localidades y en lapsos cada vez más cortos, no solo profundiza la sensación de inseguridad, sino que instala la percepción de que la violencia puede irrumpir en cualquier entorno cotidiano. Por otro lado, la ausencia de capturas y resultados visibles en los casos señalados, refuerza el temor de que estos hechos se normalicen y escalen en otros puntos de la ciudad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.