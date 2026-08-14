Hallan sin vida a seis mineros atrapados en Cucunubá: la mina estaba suspendida

La ANM deberá esclarecer por qué había labores de extracción en El Porvenir 1 pese a que la mina tenía orden de suspensión. Foto: Gobernación de Cundinamarca

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Las autoridades confirmaron este viernes que a las seis personas que permanecían atrapadas en la mina El Porvenir 1, en Cucunubá, Cundinamarca, las hallaron sin vida, una vez culminaron las labores de búsqueda y rescate.

Las víctimas fueron identificadas como Duván Ferney Rodríguez, Cristian de Jesús Contreras Latorre, Sebastián Contreras Latorre, Eduard Alexander Díaz, Yerson Mauricio Rojas y Jhon Mario Triviño Serna.

El caso abre ahora un interrogante alrededor de las condiciones en las que se encontraba operando la mina. Según la información divulgada, El Porvenir 1 hace parte de un Área de Reserva Especial en proceso de formalización y había sido objeto recientemente de una visita de fiscalización por la Agencia Nacional de Minería (ANM).

La mina tenía orden de suspensión

Durante esa inspección, la ANM habría encontrado aspectos de seguridad que debían ser mejorados y ordenó la suspensión de las actividades mientras se adelantaba un plan de mejoramiento. Sin embargo, al momento de la emergencia había personas desarrollando aparentemente labores de extracción de material.

Será ahora la Agencia Nacional de Minería la encargada de establecer por qué había trabajadores en el lugar pese a la suspensión de las actividades y determinar las circunstancias que rodearon lo ocurrido. Por ahora, la información conocida no establece qué originó la emergencia que dejó atrapados a los seis trabajadores.

Acompañamiento a las familias

Tras conocerse el desenlace de las labores de rescate, el equipo psicosocial de la Secretaría de Energía de Cundinamarca llegó al lugar para acompañar a las familias de las víctimas y a la comunidad de Cucunubá.

La atención de la emergencia termina ahora con una investigación que deberá aclarar, entre otros puntos, por qué continuaban las labores en una mina que tenía una orden de suspensión y qué condiciones de seguridad existían al momento de los hechos.

Lea más: Seis trabajadores se encuentran atrapados tras explosión en mina de Cucunubá (Cundinamarca)

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