Hallan sin vida al profesor del Externado Neill Felipe Cubides tras varios días desaparecido

La Universidad Externado de Colombia confirmó el hallazgo del cuerpo del profesor Neill Felipe Cubides, quien fue reportado como desaparecido la noche del jueves 15 de enero de 2026. Foto: Universidad Externado de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cuerpo de Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado de Colombia que permanecía desaparecido desde la noche del 15 de enero, fue hallado en las últimas horas, según confirmó la institución académica a través de un breve comunicado.

En contexto: Profesor del Externado Neil F. Cubides sigue desaparecido: familia apunta a paseo millonario

“La Universidad Externado de Colombia lamenta informar que fue hallado el cuerpo del docente Neill Felipe Cubides”, señala el centro educativo en una comunicación fechada el 19 de enero de 2026, cuatro días después del reporte de desaparición del profesor de 54 años.

Advierte la Universidad que las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial sobre las circunstancias del caso. Por ahora no se han entregado más detalles ni hay un comunicado oficial de las autoridades; sin embargo, fuentes policiales le confirmaron a El Espectador que el hallazgo del cuerpo se dio el 16 de enero y la identificación plena se confirmó este lunes 19.

Cubides, de 54 años, había sido visto por última vez tras salir de la Clínica del Country, en el norte de Bogotá, luego de acompañar a su esposa y a su hijo menor a una cita en urgencias pediátricas. Su desaparición generó preocupación entre familiares, colegas y estudiantes, especialmente luego de que se conocieran movimientos bancarios realizados horas después de que se perdiera su rastro.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el lugar del hallazgo ni sobre las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo. La Universidad Externado expresó sus condolencias a los familiares y allegados del profesor, que enseñaba Introducción a las matemáticas e Introducción a la estadística.

Familia apunta a caso de paseo millonario

En entrevista con Noticias Caracol, Denis Alfaro, esposa del profesor Cubides, advirtió que, de acuerdo con los videos revisados por las autoridades, su esposo salió del área de urgencias pediátricas de la clínica del Country por la salida de la carrera 15, caminó unos metros y abordó un taxi. Desde ese momento no se volvió a tener contacto con él.

Horas después, comenzaron a aparecer señales que aumentaron la preocupación de la familia. Alfaro logró ingresar al correo electrónico de Cubides y encontró notificaciones de movimientos bancarios que no cuadran ni con sus hábitos financieros ni con la hora en que se realizaron. Según explicó, entre la 1:25 y la 1:51 de la madrugada se efectuaron tres transacciones: dos retiros por 2 millones y 4 millones de pesos, y una compra por COP 250.000.

Los reportes indican que estas operaciones se hicieron en los sectores de Venecia y Fátima, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá y prácticamente al otro extremo del último en el que vieron al profesor. No obstante, hasta ahora no se conocen los establecimientos exactos donde se realizaron las transacciones, un vacío que para la familia resulta inquietante y que esperan poder averiguar en las próximas horas.

“Manejo yo misma la hipótesis de que le hicieron el paseo millonario”, afirmó Alfaro, quien cuestionó que, de tratarse de un hurto, su esposo continúe desaparecido. “No entiendo por qué no lo han soltado”, señaló Alfaro.

Las autoridades confirmaron que los movimientos bancarios hacen parte del proceso de verificación y análisis, mientras continúa la revisión de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir el recorrido del profesor tras abordar el taxi.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.