Hallan una tonelada de carne en mal estado y sellan dos locales en Kennedy

Durante la intervención, las autoridades hallaron 28 canecas con residuos líquidos y lodos en mal estado, así como aproximadamente una tonelada de productos cárnicos en condiciones inadecuadas para el consumo humano, lo que motivó la adopción inmediata de medidas administrativas conforme a la normatividad sanitaria vigente. Foto: Archivo particular

Un operativo de control sanitario en la localidad de Kennedy terminó con el sellamiento de dos establecimientos comerciales, luego de que las autoridades encontraran cerca de una tonelada de productos cárnicos y derivados en condiciones inadecuadas para el consumo humano.

La intervención fue adelantada por la Alcaldía Local de Kennedy en el sector de Las Luces, como parte de acciones de inspección, vigilancia y control a establecimientos del área.

Durante el procedimiento, los equipos de control detectaron irregularidades sanitarias que motivaron la imposición de medidas administrativas contra los locales intervenidos.

Hallazgos durante el operativo

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en el lugar se encontraron aproximadamente una tonelada de productos cárnicos y derivados almacenados en condiciones que no cumplían con los estándares sanitarios exigidos.

Además, fueron identificadas 28 canecas con residuos líquidos y lodos en mal estado, lo que representaba posibles riesgos para la salud pública y el ambiente. Entre los artículos hallados destacan morcillas, chorizos y vísceras, entre otros elementos de origen animal listos para ser comercializados.

Durante la inspección también se detectó una chimenea con irregularidades, situación que quedó incluida dentro de las verificaciones adelantadas por las autoridades competentes.

Según explicó Javier Prieto Tristancho, alcalde (e) local de Kennedy, los establecimientos fueron sellados mientras se adelantan las revisiones correspondientes.

“Durante la jornada hemos sellado dos establecimientos en los que encontramos aproximadamente una tonelada de productos en mal estado. También hallamos 28 canecas con líquidos y lodos que no son aptos para el consumo humano”, señaló el funcionario.

Prieto agregó que, además de las condiciones sanitarias encontradas, se identificaron inconsistencias en la documentación de los establecimientos, por lo que las denuncias serán trasladadas a las entidades competentes para continuar con las investigaciones.

Sobre el origen de la carne y las condiciones de sacrificio de los animales las autoridades no entregaron mayores detalles.

La Alcaldía Local de Kennedy indicó que continuará realizando jornadas de inspección en distintos sectores de la localidad para prevenir riesgos sanitarios y garantizar condiciones adecuadas en la comercialización de productos alimenticios.

