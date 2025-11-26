Logo El Espectador
Hay 100 vacantes para conductores en el SITP: sin experiencia y el contrato es indefinido

La convocatoria está dirigida para personas con licencia de conducción categoría C2 o C3. Reúna los documentos rápido, porque la convocatoria cierra el 29 de noviembre.

Redacción Bogotá
26 de noviembre de 2025 - 07:11 p. m.
Hay 100 vacantes disponibles para conductores que deseen trabajar en el SITP.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Si es conductor, tiene licencia categoría C2 o C3 y busca un empleo formal, esta es una buena oportunidad. El programa Talento Capital, de la secretaría de Desarrollo Económico, en asocio con el operador de SITP, Consorcio Express, tiene abierta una convocatoria con 100 vacantes para hacer parte del sistema de transporte público.

LEA: Alza inevitable en Transmilenio: déficit de $3,1 billones obliga a subir el pasaje a $3.450

El proceso, que está abierto hasta este sábado 29 de noviembre, abre la oportunidad a conductores sin experiencia en el manejo de vehículos pesados. La empresa busca conductor u operador para patio zonal y conductoras y operadores de bus zonal (azul).

Eso sí, antes de participar debe tener en cuenta lo siguiente: no puede tener comparendos o tener acuerdo de pago con la primera cuota pagada. Las personas interesadas pueden postularse de manera virtual enviando su hoja de vida al correo profesional.jseleccion@consorcioexpress.co. NO olvide que el plazo vence este sábado 29 de noviembre.

La Secretaría de Desarrollo Económico recuerda que todos los procesos de la Agencia Distrital de Empleo son gratuitos y no requieren intermediarios. Evite estafas y pagos. Consorcio Express es uno de los operadores del SITP, que presta sus servicios especialmente en San Cristóbal Sur, Usaquén.

