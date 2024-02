A hermana de Laura Acuña le robaron la cadena en un trancón en Bogotá

Elizabeth Acuña compartió por medio de la cuenta de su hermana en Instagram lo sucedido en un acto de delincuencia que sufrió en la calle 80. Foto: redes

Una tarde rutinaria se convirtió en una experiencia aterradora para Elizabeth, hermana de la reconocida presentadora Laura Acuña, cuando se vio envuelta en un incidente de inseguridad, que ha generado preocupación entre los ciudadanos bogotanos.

El incidente ocurrió mientras ella se encontraba atrapada en medio de un intenso trancón en la calle 80. Dos presuntos vendedores ambulantes, un adulto mayor y un joven, se aproximaron al vehículo. Según el relato de Elizabeth, el joven desajustó el espejo retrovisor del carro, a pesar de las peticiones para que lo dejara en su estado original.

Ignorando las solicitudes de Elizabeth, el sujeto continuó su camino como si nada hubiera ocurrido. Fue entonces cuando, con el propósito de reparar el daño, Elizabeth bajó la ventanilla del vehículo. Para su sorpresa, otra persona se encontraba escondida, fuera de su vista, y una vez la víctima bajó el vidrio, el sujeto aprovechó la oportunidad para rasguñarle el cuello y robarle su cadena.

Por medio de Instagram, Elizabeth compartió su experiencia, advirtiendo a los ciudadanos bogotanos sobre la creciente inseguridad en las calles de la ciudad: “Sean muy cuidadosos porque es muy frustrante lo que me pasó. Sé que estamos en un momento en el que nadie se mete en los problemas de los demás y se volvió un tema normal. Uno siempre piensa que esto le pasa a los demás, pero no, hoy me tocó a mí”, expresó Acuña.

El caso de Elizabeth no es aislado, ya que otros ciudadanos también compartieron experiencias similares: “Ellos mismos me atracaron el 7 de diciembre, calle 80, frente al Portal 80, en el semáforo”, comentó un usuario, subrayando la vulnerabilidad de la integridad de las personas al transitar por las calles de Bogotá.

De igual forma, la hermana de la presentadora recibió mensajes de apoyo con respecto a la situación y otros que trataban de decir que hacer y que no hacer en una situación como esa.