Hermano del estilista Mauricio Leal revela lo que hallaron en la escena del crimen

La noticia de su fallecimiento y el de su madre, Marleny Hernández, se conoció el lunes 22 de noviembre e impactó fuertemente a la farándula colombiana.

“Yo no. Yo sería incapaz”, así empieza el relato Jhoiner Leal, hermano de Mauricio Leal e hijo de Marleny Hernández, refiriéndose a su inocencia ante la extraña doble muerte que se presentó el pasado 22 de noviembre en un conjunto residencial en La Calera (Cundinamarca).

Esto debido a los más recientes señalamientos que han puesto en tela de juicio su presencia en la escena de muerte, pues él junto con el conductor de la familia, habrían sido una de las personas que hallaron los dos cuerpos con heridas de arma blanca y ya sin signos vitales durante la tarde de ese día.

“Con mi mamá la relación era excelente nos queríamos muchísimo, compartíamos mucho; con Mauricio era buena, pero no compartíamos demasiado porque él era una persona muy ocupada, pero los pocos momentos que lográbamos compartir intentábamos que fueran amenos”, señaló Jhoiner en entrevista con la FM.

Leal insistió en que nunca existieron diferencias personales con su hermano o con su mamá, y aprovechó para confirmar que desconocía por completo que existieran o no seguros de vida, esto debido a que él no se interesó en reclamar dinero tras la muerte de Mauricio. Incluso, él hizo saber que a raíz de la muerte, su familia no tenía como pagar el funeral porque la Fiscalía congeló todas las cuentas bancarias del estilista con motivo de la investigación que se adelanta, por esto fueron sus clientes quienes se hicieron cargo de ese gasto.

Nueve días después de la doble muerte, se logró conocer que en la habitación en donde estaban los dos cuerpos había, además de la ya nombrada carta en donde Mauricio, presuntamente, se despedía de sus demás familiares, había parte de una segunda arma blanca además de la que fue hallada enterrada en el vientre del estilista. Se trata de la empuñadura de otro cuchillo a la que le falta la hoja metálica, y, entre los otros objetos que llaman la atención, está un huellero que fue encontrado muy cerca al cuerpo de la señora Marleny Hernández.

Según Jhoiner Leal, elementos como la carta, el huellero y la parte de la otra arma blanca eran desconocidos para él hasta hace unos días, pues, aunque ingresó a la escena del crimen en búsqueda de su hermano, no inspeccionó porque la orden de la Policía que contactó para informar sobre la muerte, le recomendaron salirse de la habitación para “no contaminar la escena”.

En relación con la supuesta versión de que Mauricio le habría quitado la vida a su mamá y posteriormente atentó contra él hasta perder el conocimiento, Jhoiner señaló que lo creería imposible, pero que todo esto lo determinará la investigación. “No sabría decirlo. Lo que sí sé es que muchos años atrás él hacía confesiones de que la enfermedad a veces lo llevaba al delirio, a querer hacerlo (suicidio), pero que era incapaz de dejar a mi mamá entonces no lo hacía, pero ahora último no sospechábamos de eso”, agregó en diálogo con La FM.