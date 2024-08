Hinchas de Millonarios convocan velatón en Bogotá en memoria de Javier Acosta

BOG400 BOGOTÁ (COLOMBIA) 30/08/2024.- El joven de 36 años falleció sobre la una de la tarde de este viernes, luego de aplicarse la eutanasia, ante el deterioro de su salud en los últimos cinco años. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Sobre la 1 de la tarde de este viernes 30 de agosto, Javier Acosta, el hincha de Millonarios que ha cautivado a la mayoría de personas con su historia, se despidió de este mundo. En la Clínica San Ignacio, le fue practicada la eutanasia, luego de que tomara la decisión y la compartiera con sus amigos en redes sociales, volviéndose rápidamente viral.

Javier, de 36 años, contó en un video compartido en su Facebook, como hace 5 años contrajo una bacteria luego de estar en una piscina del municipio de Melgar, que poco a poco terminó por deteriorarle su salud.

“Me hicieron cultivos y cirugía, pero la bacteria está tan fuerte que me acabó con los tejidos y huesos, por lo que me dieron la opción de amputarme mi pierna, pero me dijeron que eso no me aseguraba que se me pasara también a la otra, a los brazos, o a cualquier otra parte del cuerpo”, contó.

Por si fuera poco, a esta noticia se sumó otra: le había sido diagnosticado cáncer en la sangre. “No hay tratamiento que valga. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar (...) Me voy a descansar, por eso hago el en vivo, para despedirme de todos”.

Velatón en memoria de Javier Acosta

Horas antes de la aplicación de la eutanasia, hinchas de Millonarios acompañaron a este padre e hijo, a las afueras de la Clínica San Ignacio, con cánticos, pancartas y pólvora.

Ahora, para honrar su memoria, seguidores del equipo de la localidad de Kennedy, convocaron a una velatón este 30 de agosto a las 6 de la tarde en el Estadio El Campín. “Los esperamos para despedir a un alto de la barra del comando somos millos, somos eternos”, detalla la imagen.

“Estaré alentando desde lo más alto. Mi familia me apoya. Saben que es lo mejor. No es fácil tener una infección así. Pero no puedo más. Me duele no ver crecer a mi hija. Les pido me acompañen el día de mi funeral y la misa. Gracias por su amistad. Me voy agradeciéndoles. Desde el cielo le voy a jalar las patas a todos los jugadores de millonarios a ver si ganan”, fueron las sentidas palabras de Javier en su último en vivo.

La eutanasia en Colombia

Desde 2015 –año en el que se reglamentó la eutanasia y comenzó el registro de los procedimientos– y hasta el 31 de diciembre de 2023, se han realizado 692 procedimientos de muerte médicamente asistida a través de la eutanasia en Colombia, según cifras oficiales.

Asimismo, respecto a un informe del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB)- una firma de abogados dedicada al litigio estratégico y al avance del derecho a morir dignamente-, el 2023 fue el año con más eutanasias practicadas en Colombia. En total, al corte del 31 de diciembre de dicho año se desarrollaron 271 procedimientos. Ello implica un aumento del 49,7 % en comparación con el año anterior.

Detalladamente, DescLAB indicó que 366 hombres (52,9 %) y 325 mujeres (47,1 %) ejercieron el derecho a una muerte digna a través de la eutanasia. Y los procedimientos se concentraron en Antioquia (Medellín) y en Bogotá. En Antioquia se desarrollaron 298 procedimientos (43,1 %) y en Bogotá 285 procedimientos (41,2 %).

