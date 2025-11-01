Histórico acuerdo para financiar Metro y buses eléctricos de TransMilenio

El acuerdo deja atrás escenarios de disputas políticas y se centra en designar recursos para acabar obras que mejorarán la movilidad de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Luego de un año de conversaciones, mesas de trabajo y discusiones técnicas llegó la firma de los cuatro acuerdos de cofinanciación suscritos este viernes entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional. Los convenios ajustan y garantizan el compromiso financiero para los principales proyectos de movilidad masiva de la capital, así como para la adquisición de 269 buses eléctricos articulados y biarticulados que fortalecerán el sistema TransMilenio.

El acuerdo, según el Distrito, representa un paso decisivo hacia una movilidad sostenible, moderna e incluyente, con beneficios directos para los usuarios y el medioambiente. Además, constituye un precedente histórico, pues por primera vez el Gobierno Nacional cofinanciará la compra de flota eléctrica para un sistema de transporte masivo, con un aporte de $938.000 millones de 2024.

El alcalde Carlos Fernando Galán celebró el consenso alcanzado con el Gobierno de Gustavo Petro, destacando que el acuerdo no solo garantiza la continuidad de las obras del Metro y de TransMilenio, sino que también demuestra la voluntad de trabajar conjuntamente por el bien común más allá de las diferencias políticas.

“Gracias a este acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Distrital, Bogotá tendrá un respaldo importantísimo para la adquisición de flota nueva eléctrica, y es un hito porque históricamente la ciudad ha recibido recursos para la construcción de infraestructura, pero esta es la primera vez que se abre la puerta para garantizar recursos de la Nación para adquirir nueva flota”, expresó Galán.

El mandatario subrayó además que el convenio “nos permite apoyar a la Nación reprogramando unos recursos, pero sin poner en riesgo la financiación de la ciudad en el momento en que más se necesita”.

El acuerdo fue firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán; María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio; Claudia Díaz, secretaria de Movilidad; Ana María Cadena, secretaria de Hacienda; Leónidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá; Liliana María Ospina, ministra encargada de Transporte y Carlos Betancourt, ministro, también encargado, de Hacienda.

Por su parte, el ministro (e) de Hacienda, Carlos Betancourt, aseguró que este acuerdo es una muestra del compromiso conjunto con la sostenibilidad: “Con esta firma damos un paso firme hacia una Bogotá más moderna, sostenible y humana. Desde el Gobierno del Cambio acompañamos a la ciudad en su transformación energética, porque creemos en un desarrollo que ponga la vida, el ambiente y el bienestar de la gente en el centro de las decisiones”.

La ministra (e) de Transporte, Liliana María Ospina, también resaltó la relevancia del acuerdo, al considerar que “Bogotá es una de las ciudades pioneras en la transición energética, y es importante que avancemos de forma decidida en la financiación de la flota eléctrica para las ciudades del país”.

En cuanto al Metro de Bogotá, los acuerdos establecen una reprogramación de los aportes nacionales y distritales, con el objetivo de aliviar la presión fiscal del Gobierno Nacional en el corto plazo, sin afectar el cronograma de ejecución. Para la Primera Línea, se ajustó el calendario de desembolsos, extendiendo los pagos nacionales hasta 2049. En la Segunda Línea, se adaptaron las vigencias futuras de ambas partes a los tiempos del proceso licitatorio y al inicio del contrato de concesión. Además, se reprogramaron los aportes para la Troncal de la Calle 13, garantizando la continuidad de esta obra estratégica para la conectividad del occidente bogotano.

Los acuerdos fueron firmados por Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá; María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio; Claudia Díaz, secretaria de Movilidad; Ana María Cadena, secretaria de Hacienda; Leónidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá; Liliana María Ospina, ministra encargada de Transporte; y Carlos Betancourt, ministro encargado de Hacienda.

Tanto Galán como los otros funcionarios del gabinete de Gustavo Petro aplaudieron la decisión y resaltaron que incluso con discrepancias técnicas o políticas, sí pueden alcanzarse consensos para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Así las cosas, Colombia enfrenta un período en el que la Nación trabaja de la mano con los gobiernos locales para mejorar la movilidad y proyectos sostenibles ambientalmente.

“Este acuerdo demuestra que, más allá de las diferencias, la responsabilidad con la ciudad y el país es lo que prima”, concluyó Galán.

