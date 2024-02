Hombre engañó a niños de colegio para entrar a robar a sus casas en Bogotá

En cámaras quedó registrado al sujeto que luego de engañar a niños entraba a sus hogares para robarlos. Foto: Redes

En un nuevo episodio de inseguridad en la localidad de Engativá, ubicada en el occidente de Bogotá, un delincuente perpetró un robo al haber logrado engañar a tres jóvenes menores de edad y a su abuela que los acompañaba en el momento, aprovechándose así de su confianza para poder ingresar a su hogar.

Según lo relatado por el equipo del Ojo de la Noche, el criminal engañó a los menores para poderse ganar la confianza de la familia rápidamente. Haciéndose así pasar por un conocido de la rectora del colegio en el cual los niños estudiaban. Esa fue la forma cómo el sujeto logró acceso a la residencia ubicada en el barrio La Florida.

Un familiar de las víctimas relató a la emisora Blu Radio que el delincuente se presentó afuera de la institución educativa, haciendo creer a los niños que tenía un tipo de conexión con el colegio. Bajo el argumento de la realización de talleres, logró ingresar a la vivienda y perpetrar el robo.

“El delincuente se la pasa afuera del colegio de los niños, los reúne y los engaña diciendo el nombre de la profesora. Asimismo, se toma el tiempo para enredarlos. Ese día el señor llegó aquí a la casa y nos robaron”, relató el familiar de las víctimas.

¿Cuál es la estrategia de este criminal?

El modus operandi del criminal incluyó la utilización de la inocencia de los menores de edad, solicitándoles información personal para ganarse su confianza mientras cometía el hurto. Incluso, se apoderó de las alcancías de los niños además de llevarse dinero, computadoras y teléfonos.

A pesar de la gravedad del incidente, las víctimas expresaron su descontento con la respuesta de las autoridades locales. Alegaron que la Policía Nacional no brindó la atención necesaria y les instó a no presentar denuncias. Hasta el momento, no se ha formalizado ninguna denuncia ante la Fiscalía, dejando en entredicho la efectividad de las medidas de seguridad y la respuesta de las autoridades frente a este preocupante episodio de inseguridad en Engativá.