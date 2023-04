Horarios de Monserrate en Semana Santa: programación, apertura y precios

Durante el primer domingo de Semana Santa ascendieron 22.446 personas por el sendero de Monserrate. Foto: Alcaldía de Bogotá

El sendero de Monserrate está listo para recibir a más de 60.000 turistas y feligreses durante la Semana Santa del 2 al 9 de abril. Como es costumbre, el sendero no estará habilitado el día martes 4 debido al trabajo de mantenimiento. El resto de la semana el aforo será controlado, especialmente durante el jueves y viernes santo, las fechas de mayor afluencia.

El sendero es uno de los emblemas de la Semana Santa en la ciudad, consta de 1.605 escalones y 2.350 metros de distancia y se trata de un recorrido de exigencia media. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que durante el jueves santos del año pasado más de 35.000 personas subieron por el sendero peatonal.

Horarios y costos para subir a Monserrate

El sendero estará habilitado el lunes 3, miércoles 5, jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril. Los visitantes podrán ascender por el sendero sin ningún costo desde las 5:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Es decir, se permitirá el ingreso hasta la 1:00 p.m. y después de esa hora se dará prioridad al descenso.

Horarios y costos del teleférico y funicular

El ascenso y descenso por funicular puede realizarse de lunes a sábado de 6:30 a.m. a 11:45 a.m. y los domingos de 5:30 a.m. a 6:00 p.m. Los festivos los horarios van de 6:30 a.m. a 6:00 p.m.

El teleférico está habilitado de lunes a Sábado de 12:00 m. a 10:00 p.m. Sin embargo, durante estos días la taquilla cierra a las 8:30 p.m. Los domingos puede usarse de 5:30 a.m. a 06:00 p.m. y la taquilla cierra a las 05:00 p.m.

Los costos de ambos servicios son:

¿Qué está prohibido para el ascenso?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recordó a través de un comunicado las prohibiciones para subir a Monserrate.

Está prohibido:

El ingreso de menores de edad con estatura inferior a un metro

El ingreso de mascotas o plantas

El ingreso de mujeres embarazadas

El ingreso de personas mayores de 75 años

El ingreso de bicicletas, coches, caminadores, patinetas o de cualquier elemento que tenga ruedas

Vender cualquier tipo de producto o servicio en el sendero

El consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas

Arrojar basura durante el recorrido. Se hace un llamado a la cultura ciudadana para proteger el sendero

Manipular o recolectar flora o fauna

El porte de cualquier tipo de armas o elementos contundentes

Utilizar parlantes, megáfonos o cualquier dispositivo de amplificación de sonido

Recomendaciones