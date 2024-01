Horarios del Día sin carro en Bogotá 2024: ¿a qué hora empieza y qué hora termina?

Se acerca una nueva jornada de Día sin Carro y sin Moto en Bogotá y son muchos los detalles que los y las capitalinas deben tener en cuenta a la hora de movilizarse. Uno de estos, son los horarios para esta primera jornada del jueves 1 de febrero, pues quien llegue a incumplir la restricción, se verá expuesto a una multa de $572.514 este año.

Recuerde que la restricción aplica a partir de las 5:00 a.m. e irá a hasta las 9:00 p.m., es decir, que durante el lapso de esas 16 horas, ningún vehículo particular -o que no esté en la lista de los vehículos que sí pueden circular- podrá sacar el carro o moto, de lo contrario, serán multados.

Le sugerimos: Día sin carro: ¿quiénes pueden circular y qué opciones hay para movilizarse?

La invitación para ciudadanía, en este particular periodo del fenómeno de El Niño y deterioro del aire en Bogotá, es circular por la ciudad de manera sostenible, utilizando los demás medios de transporte disponibles en la ciudad, en particular, el uso de la bicicleta.

Adriana Soto, secretaria de Ambiente, señaló que el Distrito estará monitoreando las emisiones durante la jornada. “La Secretaría establecerá varios puntos de monitoreo para incluir las emisiones, incluyendo las de dióxido de carbono, un gas que contribuye al cambio climático. Invitamos a la ciudadanía a pensar en nuevas formas de movilizarse, a hacer uso de la bicicleta, del transporte público, a caminar nuestra ciudad”.

🟡🔴Este jueves 1 de febrero, Bogotá vivirá una nueva jornada del #DíaSinCarro y sin moto.



✅Conoce las excepciones y prográmate para usar otros medios de transporte como la bici y el transporte público o aprovecha para caminar por la ciudad.



➡️Más info en:… pic.twitter.com/NM7437NaYO — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 30, 2024

Alternativas de movilidad

Peatones

● La ciudadanía cuenta con la red peatonal de 9.575 kms, que facilita la conexión y articulación con los sistemas de movilidad y la ciudad.

Bici

● Contarán con 630 kilómetros de ciclorrutas disponibles.

● Se habilitarán 101 kilómetros de ciclovía desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p.m. Algunas de estas son la Carrera Séptima, Avenida Boyacá, Calle 26 y Calle 116.

● El Sistema de Bicicletas Compartidas operará con 3.300 bicicletas. Las estaciones estarán funcionando de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Para acceder al servicio se debe descargar la app de Tembici.

● Se cuenta con 69.130 cupos de cicloparqueaderos en toda la ciudad y 6.499 cupos ubicados en 26 puntos del Sistema TransMilenio.

Transporte público

● En las troncales de TransMilenio operará el 100 % de la flota disponible en hora pico y se reforzará en hora valle (entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.).

● TransMiCable operará en su horario habitual, de 4:30 a.m. a 10:00 p.m.

● En los buses zonales están autorizados para utilizar la totalidad de los paraderos disponibles, tanto para el ascenso como el descenso de los usuarios. Funcionará de 4:00 a.m. a 11:00 p.m.

● Se contará con 37.210 taxis disponibles a lo largo de la jornada.

Siga leyendo: Las bicicletas: una opción real, pero con obstáculos, para el día sin carro

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.