Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Así funcionarán los cementerios distritales en Bogotá durante la temporada de fin de año

Si planea visitar a sus seres queridos en estas fechas, tenga en cuenta que los cementerios distritales de Bogotá mantendrán su operación normal durante fin de año.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
25 de diciembre de 2025 - 01:00 a. m.
Los cementerios distritales estarán abiertos todos los días, en el horario habitual de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., sin modificaciones durante las festividades.
Los cementerios distritales estarán abiertos todos los días, en el horario habitual de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., sin modificaciones durante las festividades.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Durante la temporada de fin de año, los cementerios distritales de Bogotá prestarán servicio con normalidad. Así lo informó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que confirmó la operación habitual de los cuatro camposantos a su cargo: Serafín, Central, del Norte y del Sur.

Lea más:Balacera en vísperas de Navidad deja un muerto en el centro de Bogotá

La medida busca garantizar una atención adecuada a las personas que, por tradición o recuerdo, visitan estos espacios en fechas especiales como Navidad y Año Nuevo.

Horarios de atención

Los cementerios distritales estarán abiertos todos los días, en el horario habitual de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., sin modificaciones durante las festividades.

Recomendaciones de seguridad

La UAESP recordó que todos los trámites, pagos y procedimientos funerarios deben realizarse únicamente a través de la administración oficial de cada cementerio. La entidad recomendó no acudir a intermediarios ni terceros, con el fin de evitar cobros irregulares o posibles estafas.

El personal administrativo y de seguridad estará disponible para orientar a los visitantes durante sus recorridos.

Alta afluencia de visitantes

De acuerdo con la entidad, se espera un aumento en el número de visitantes, especialmente los días 24 y 31 de diciembre, así como los domingos y lunes. Por esta razón, se invita a la ciudadanía a planear su visita con anticipación, llegar con tiempo suficiente y seguir las indicaciones del personal en cada cementerio.

La UAESP reiteró su compromiso de garantizar un servicio eficiente, ordenado y respetuoso durante estas fechas, recordando que los cementerios distritales siguen siendo espacios de memoria, recogimiento y encuentro para muchas familias en la ciudad.

Lea más:El nuevo hogar que combate la soledad y el abandono hospitalario: “No olviden a los abuelos”

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

ciudad

distrito

cementerios distritales

horarios de cementerios

horarios de cementerios fin de año

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.