Así funcionarán los cementerios distritales en Bogotá durante la temporada de fin de año

Los cementerios distritales estarán abiertos todos los días, en el horario habitual de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., sin modificaciones durante las festividades. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Durante la temporada de fin de año, los cementerios distritales de Bogotá prestarán servicio con normalidad. Así lo informó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que confirmó la operación habitual de los cuatro camposantos a su cargo: Serafín, Central, del Norte y del Sur.

La medida busca garantizar una atención adecuada a las personas que, por tradición o recuerdo, visitan estos espacios en fechas especiales como Navidad y Año Nuevo.

Horarios de atención

Los cementerios distritales estarán abiertos todos los días, en el horario habitual de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., sin modificaciones durante las festividades.

Recomendaciones de seguridad

La UAESP recordó que todos los trámites, pagos y procedimientos funerarios deben realizarse únicamente a través de la administración oficial de cada cementerio. La entidad recomendó no acudir a intermediarios ni terceros, con el fin de evitar cobros irregulares o posibles estafas.

El personal administrativo y de seguridad estará disponible para orientar a los visitantes durante sus recorridos.

Alta afluencia de visitantes

De acuerdo con la entidad, se espera un aumento en el número de visitantes, especialmente los días 24 y 31 de diciembre, así como los domingos y lunes. Por esta razón, se invita a la ciudadanía a planear su visita con anticipación, llegar con tiempo suficiente y seguir las indicaciones del personal en cada cementerio.

La UAESP reiteró su compromiso de garantizar un servicio eficiente, ordenado y respetuoso durante estas fechas, recordando que los cementerios distritales siguen siendo espacios de memoria, recogimiento y encuentro para muchas familias en la ciudad.

