Hospital de Meissen amplía su capacidad con nuevos equipos biomédicos en el sur de Bogotá

Los nuevos electrocardiógrafos, camas hospitalarias, ecógrafos y desfibriladores con carro de paro permitirán la realización de estudios oportunos, precisos y seguros, que contribuyen a una atención más digna y eficiente para el sur de la ciudad. Foto: Secretaría de Salud

El Hospital de Meissen fortaleció su capacidad instalada con la incorporación de nuevos equipos biomédicos que permitirán mejorar la atención de los pacientes del sur de Bogotá. La dotación incluye electrocardiógrafos, camas hospitalarias, ecógrafos y desfibriladores con carro de paro, destinados a optimizar los servicios asistenciales y la respuesta en situaciones de emergencia.

La entrega y programación de los equipos se realizó en el marco de un convenio con la Secretaría Distrital de Salud y busca ampliar la capacidad diagnóstica y operativa del hospital. De acuerdo con la entidad, los nuevos dispositivos permitirán realizar estudios oportunos, precisos y seguros, además de fortalecer la atención en áreas críticas como urgencias y cuidados intensivos.

Entre los equipos entregados se encuentran cuatro electrocardiógrafos, que ya están en funcionamiento en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y el servicio de Urgencias. A esto se suman 113 camas hospitalarias.

La dotación también incluye seis ecógrafos, que ya fueron instalados y se encuentran operativos, lo que permitirá ampliar la capacidad diagnóstica y agilizar la atención clínica. Además, se recibieron ocho desfibriladores con carro de paro, considerados esenciales para la atención de emergencias cardiovasculares y la respuesta ante paros cardiorrespiratorios.

La inversión total de esta dotación asciende a COP 3.570 millones. Con la incorporación de estos equipos, el Hospital de Meissen podrá devolver dispositivos que se encontraban en modalidad de alquiler y reemplazar aquellos que llegaron al final de su vida útil, lo que permitirá una mayor eficiencia operativa y la optimización de recursos. Según el Distrito, el ahorro anual estimado por este concepto es de aproximadamente $4.576 millones.

El secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, señaló que bajo el actual gobierno se han entregado 221 equipos biomédicos a las Subredes Integradas de Salud. Indicó que la renovación tecnológica busca garantizar una atención más rápida, oportuna y resolutiva, en línea con el modelo MAS Bienestar, para facilitar diagnósticos y tratamientos a tiempo.

Adicionalmente, para la vigencia de 2026 se proyecta la llegada de nuevos equipos al Hospital de Meissen, con una inversión estimada de $14.000 millones. Estos recursos estarán destinados al fortalecimiento de servicios de ayudas diagnósticas, salas de cirugía, la unidad neonatal y las áreas de pediatría y ginecología.

Con estas acciones, la red pública de salud del sur de Bogotá busca ampliar su capacidad de respuesta y mejorar la calidad, seguridad y oportunidad de los servicios prestados a la población.

