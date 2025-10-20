Hospitales de Cundinamarca reciben impulso financiero para evitar posible colapso

Gobernación de Cundinamarca anunció plan de inversión para 50 hospitales públicos Foto: AP - Ivan Valencia

Con un panorama de salud incierto como el que vive el país en la actualidad que ha llevado al cese de servicios en varios departamentos, en Cundinamarca las autoridades están tratando de evitar que la red pública de salud colapse. Para ello, en las últimas horas, el gobernador Jorge Rey anunció una serie de convenios que hacen parte del Plan de Sostenibilidad Financiera, una estrategia para mantener en pie a los hospitales del departamento.

El plan contempla una inversión de más de COP $88.000 millones, destinados a 50 hospitales públicos, — Empresas Sociales del Estado (ESE) — que operan en 110 municipios y atienden a casi toda la población del departamento. El dinero servirá, principalmente, para pagar deudas acumuladas por cesantías, sentencias judiciales, cuentas con proveedores y otras obligaciones que amenazan con paralizar los servicios médicos el próximo año.

De esa bolsa, COP $20.000 millones ya fueron girados al Hospital Universitario de La Samaritana para reforzar su capacidad financiera y operativa. A diferencia de lo que ocurre en otros departamentos, donde la crisis ha obligado a cesar la prestación de algunos servicios en varios hospitales, la gobernación advierte que Cundinamarca no ha registrado cierres en su red pública.

Para estructurar el plan, el Gobierno departamental contó con el acompañamiento técnico de la firma Price Waterhouse Coopers (PwC), que revisó indicadores como eficiencia en el gasto, calidad del servicio, cartera y capacidad institucional. Una de las señales de mejoría, según ese análisis, es que el número de hospitales con margen operacional positivo pasó de dos en 2023 a doce en 2024.

También se implementó un sistema de compras conjuntas entre diez hospitales, liderado por La Samaritana, medida que ha permitido negociar mejores precios en la compra de medicamentos e insumos, lo que se traduce en un ahorro estimado de más de COP $10.700 millones.

La apuesta del gobierno departamental es evitar que el sistema de salud se deteriore al punto de no poder sostenerse. El reto, por ahora, es que esos recursos lleguen a tiempo, se usen de forma eficiente y logren el objetivo: mantener los hospitales funcionando.

