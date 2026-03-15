Hueco lleva siete años en vía de Bogotá y vecinos denuncian múltiples accidentes

Momento en el que un bus del SITP zonal debe maniobrar para esquivar el hueco. Foto: Cortesía

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Habitantes del sector Alfonso López, en la localidad de Usme, denunciaron el deterioro de una vía donde un hueco lleva alrededor de siete años sin ser reparado y ha provocado, según vecinos, al menos 15 siniestros viales.

La denuncia se conoció a través de un video difundido por la comunidad, donde un ciudadano decidió sentarse en una silla en plena vía para visibilizar el problema y exigir una solución de las autoridades.

El hueco mide dos metros.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, el hueco se encuentra en el cruce de Alfonso López con la vía hacia Villavicencio, un punto por donde transitan vehículos particulares, motociclistas y transporte local.

El daño en la vía tiene aproximadamente dos metros de largo y cerca de 20 centímetros de profundidad, lo que lo convierte en un riesgo constante para conductores y motociclistas.

Según los habitantes del sector, el deterioro del pavimento ha sido reportado durante años mediante peticiones y solicitudes a entidades distritales, pero el problema continúa sin solución.

Vecinos realizaron protesta para exigir reparación

Ante la falta de respuesta institucional, residentes del sector realizaron bloqueos intermitentes y protestas para llamar la atención sobre el estado de la vía.

Durante la jornada, ciudadanos señalaron que han presentado múltiples solicitudes a entidades del Distrito, como derechos de petición, para que intervinieran en el punto crítico; sin embargo, no obtuvieron respuesta.

Tras el reclamo de la comunidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se comprometió a priorizar la intervención del punto y trabajar para tapar el hueco lo antes posible, según relataron los vecinos.

Contrato cuestionado en el pasado

Según la denuncia comunitaria, en el pasado el IDU habría asignado la intervención de la obra a un contratista que actualmente enfrenta procesos por incumplimiento en otros contratos de obra pública, lo que habría retrasado la ejecución de la reparación.

De tal modo, los habitantes del sector insisten en que la situación se ha prolongado durante años mientras continúan registrándose incidentes en el lugar.

Huecos y mal estado de la vía

El caso ocurre en un contexto en el que el estado de la malla vial sigue siendo uno de los factores de riesgo para la movilidad en Bogotá.

De acuerdo con cifras del Concejo de Bogotá y organismos de seguridad vial, en 2024 al menos 4.902 personas resultaron lesionadas y 652 murieron en siniestros viales en la capital. Un factor de incidencia en los siniestros, que además se agrava por la conducción por encima del límite de velocidad, son algunos huecos en vías principales y secundarias de la ciudad.

Frente a esto, el Distrito ha intensificado los trabajos de mantenimiento de la malla vial. Datos oficiales señalan que entre 2024 y el 11 de marzo de 2026 se han reparado 211.471 huecos en la ciudad, con intervenciones en vías locales, intermedias y corredores estratégicos para mejorar la seguridad vial.

A pesar de estos avances, el deterioro del pavimento continúa siendo uno de los problemas más reportados por los ciudadanos y uno de los factores que puede contribuir a incidentes de tránsito, especialmente para motociclistas y ciclistas.

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