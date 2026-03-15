Las pistas que investigan en crimen de adultos mayores hallados muertos en Suba

Imágen de referencia victima por homicidio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El asesinato de una pareja de adultos mayores en el barrio Aures, en la localidad de Suba, sigue generando conmoción en Bogotá mientras las autoridades analizan videos de cámaras de seguridad y testimonios familiares para esclarecer lo ocurrido.

Las víctimas fueron encontradas sin vida dentro de su vivienda al mediodía de este sábado 14 de marzo, lo que dio inicio a una investigación judicial para determinar quién o quiénes estarían detrás del crimen.

Más información sobre Bogotá: La historia del grupo Quincy: día a día del equipo que humaniza la muerte en Bogotá.

El video: una pista clave

Una de las principales líneas de investigación se centra en las grabaciones de cámaras de seguridad del inmueble, donde quedó registrado un hombre que habría salido de la vivienda con el rostro cubierto.

Las imágenes se convirtieron en un elemento clave para las autoridades, ya que podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido dentro de la casa y establecer quién estuvo en el lugar en el momento del crimen.

Además de las cámaras internas, los investigadores también revisan grabaciones del sector para identificar movimientos sospechosos antes y después del hecho.

El testimonio de la hija de las víctimas

El caso también tomó relevancia por el testimonio de la hija de la pareja, quien relató cómo encontró la escena dentro de la vivienda.

Según su relato a Noticias Caracol, al llegar al lugar encontró a su padre en el suelo, una imagen que describió como uno de los momentos más impactantes tras descubrir el crimen.

“Abrimos. Entraron los policías. Seguimos derecho al cuarto de mis papás, pero la puerta estaba cerrada con seguro. Yo me asomé por la ventana y vi a mi papá al lado de la cama, tirado en el piso boca arriba. Todo estaba revolcado: la ropa, las cobijas. Entonces, los policías nos dijeron que saliéramos y ellos se quedaron en el cuarto. Ahí fue que encontraron a mi mamá en el otro cuarto. Luego, la Policía me dijo que mi mamá estaba enrollada en una cobija”, relató la hija de las víctimas.

El testimonio de la mujer se convirtió en una pieza clave para los investigadores, ya que aportó detalles sobre el contexto familiar y las personas que frecuentaban la vivienda.

La alerta que permitió descubrir el caso

Según lo revelado en las investigaciones preliminares, el caso también salió a la luz luego de que el cuñado de la hija de las víctimas revisara las cámaras de seguridad del lugar y notara movimientos sospechosos, lo que llevó a alertar a las autoridades.

El registro, dice, muestra a un hombre desconocido que sale de la vivienda de los dos adultos mayores asesinados; portaba una gorra que al parecer pertenecía a una de las víctimas y un trapo rojo que le cubría el rostro.

Ese hallazgo permitió iniciar la revisión de más grabaciones en cámaras del sector con el fin de establecer posibles pistas sobre quién pudo haber estado dentro del inmueble.

Homicidio en Bogotá

El caso ocurre en medio de un panorama complejo en materia de homicidios en Bogotá. Aunque las cifras han mostrado variaciones en los últimos años, la ciudad registró alrededor de 1.173 homicidios durante 2025, según reportes de seguridad citados en debates del Concejo de Bogotá.

Esto equivale a cerca de tres asesinatos al día en la capital, una de las métricas más sensibles para medir la violencia urbana. Aun así, la tasa de homicidios de la ciudad —alrededor de 14,8 casos por cada 100.000 habitantes— se mantiene por debajo del promedio nacional, aunque sigue siendo uno de los principales retos para las autoridades en materia de seguridad y convivencia.

Le puede interesar: Denuncian posible sobrecosto del 240 % en medallas que compraría Secretaría de Seguridad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.