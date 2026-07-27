Hurto de luminarias en Bogotá aumentó 39,4 %: estas son las localidades más afectadas

El hurto y el vandalismo contra las luminarias del alumbrado público siguen afectando la iluminación y la seguridad en diferentes sectores de Bogotá. Foto: UAESP

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El robo de luminarias del alumbrado público en Bogotá sigue en aumento. Entre enero y junio de 2026 se registraron 2.561 hurtos, un incremento del 39,4 % frente a los 1.837 casos reportados en el mismo periodo de 2025, según cifras entregadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en respuesta a un derecho de petición presentado por la concejal Diana Diago.

De acuerdo con la cabildante, este fenómeno no solo representa pérdidas para la infraestructura pública, sino que también afecta la seguridad de los ciudadanos, al dejar calles, parques y corredores peatonales sin iluminación.

“Ni los postes de luz se salvan de los ladrones. Mientras la inseguridad sigue creciendo, los delincuentes ahora también están dejando a barrios enteros sin iluminación”, aseguró Diago.

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Las cifras muestran que Teusaquillo es la localidad con mayor número de hurtos de luminarias durante el primer semestre del año, con 573 casos, seguida de Engativá (359), Kennedy (325), Chapinero (222), Puente Aranda (151), Suba (144), Los Mártires (139) y Usaquén (105).

Para la concejal, resulta preocupante que varias de las zonas más afectadas concentren una alta actividad residencial, comercial e institucional, pues la falta de iluminación puede incrementar la percepción de inseguridad y facilitar la comisión de delitos.

Además del hurto, la respuesta de la UAESP evidencia otra problemática: durante lo corrido de 2026 la entidad ha tenido que reparar 3.983 luminarias vandalizadas, una cifra que, refleja el impacto que tienen los daños deliberados sobre el alumbrado público.

“Cada luminaria vandalizada deja calles y espacios públicos más oscuros, deteriora el entorno urbano y pone en riesgo la seguridad de quienes transitan por estos lugares”, afirmó Diago.

Frente a estas cifras, la concejal insistió en la necesidad de fortalecer las acciones contra el hurto y el vandalismo del alumbrado público. Entre las medidas que ha planteado se encuentra una propuesta para restringir el acceso a programas sociales y educativos del Distrito a quienes sean responsables de daños contra bienes públicos, hasta que reparen los perjuicios ocasionados.

Asimismo, hizo un llamado a reforzar la vigilancia sobre la infraestructura del alumbrado público y a avanzar en la judicialización de quienes participan en el robo y vandalismo de luminarias.

“Calles oscuras significan mayores oportunidades para la delincuencia. No podemos permitir que la ciudad siga quedándose a oscuras por culpa de los delincuentes”, concluyó.

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