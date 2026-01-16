Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Video revela los segundos previos al choque múltiple en la avenida 68 que dejó tres muertos

Tras un hecho de hurto perpetrado por delincuentes en moto, la víctima inició una persecución que propició el choque en cadena.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
16 de enero de 2026 - 03:10 p. m.
Un robo desató una persecución que generó un choque en cadena. Dos adultos mayores que se movilizaban en un automóvil, ajenos a los hechos, fallecieron. Una tercera persona que no ha sido identificada también falleció.
Un robo desató una persecución que generó un choque en cadena. Dos adultos mayores que se movilizaban en un automóvil, ajenos a los hechos, fallecieron. Una tercera persona que no ha sido identificada también falleció.
Foto: Archivo particular - City
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un nuevo video de cámaras de seguridad arrojó luces sobre lo ocurrido instantes antes del grave accidente registrado en la tarde del jueves 15 de enero en la avenida carrera 68 con calle 72, en la localidad de Engativá, en la intersección de dos de los corredores viales más transitados del noroccidente de la ciudad. Las imágenes confirman que el siniestro estuvo precedido por un robo y una persecución que terminó involucrando a conductores ajenos a los hechos iniciales.

Le puede interesar: Cuatro personas capturadas tras intentar recuperar por la fuerza un vehículo inmovilizado

Según la información preliminar entregada por las autoridades de Tránsito y la Policía Metropolitana, la secuencia de hechos que derivó en el aparatoso accidente comenzó pasadas las 2:30 p.m., cuando dos hombres a bordo de una moto le salieron al paso al conductor de una camioneta para robarle sus pertenencias.

La persecución

Algunas versiones señalan que iban por una cuantiosa suma de dinero, pero dicha información no se ha confirmado. Lo cierto es que, efectuado el hurto, los delincuentes emprendieron una riesgosa ruta de escape, a toda velocidad, por la carrera 68C, una vía de doble sentido que atraviesa un concurrido sector residencial.

Acto seguido, la víctima se subió a una camioneta gris de platón e inició la persecución que propició la tragedia. Un video de cámara de seguridad, publicado por Citytv, da cuenta de cómo víctima y victimarios transitan a alta velocidad hasta tomar la Av. Carrera 68 en sentido norte-sur.

Una vez ubicados sobre la Carrera 68, pocos metros antes de llegar a la calle 72, ocurrió el choque en cadena. La motocicleta impactó contra un automóvil gris que circulaba por el carril, quedando incrustada entre las latas del mismo. Ese vehículo, a su vez, colisionó contra una volqueta de carga pesada.

Finalmente, la camioneta que venía detrás, conducida por la víctima del robo, se volcó lateralmente y terminó chocando a otro automóvil que transitaba en la zona.

Ciudadanos ajenos al hecho llevaron la peor parte

Las consecuencias fueron letales. En el vehículo de menor tamaño viajaban dos adultos mayores que murieron de manera instantánea tras el impacto. La tercera víctima fatal se presume que es uno de los sujetos a bordo de la moto, aunque su identidad no ha sido revelada mientras avanzan los procedimientos de Medicina Legal.

Los hechos generaron el colapso de las vías aledañas en plena hora pico. Fue necesario el uso de maquinaria de gran capacidad para retirar los automotores, mientras las autoridades realizaban el levantamiento de los cuerpos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Accidente Av. Carrera 68 Bogotá

Accidente en Bogotá dejó tres muertos

movilidad en bogotá

Cómo fue el accidente de la Av. carrera 68 con calle 72?

Accidentes en Bogotá

Adultos mayores fallecieron tras accidente en Bogotá

 

Martha Delgado(90800)Hace 1 hora
La ira y el odio ciega a las personas. ¿Vale la pena que dos personas pierdan la vida, porque un señor "no se quiso dejar robar? Lo material se recupera, pero la vida es insustituible. Y aunque es deplorable un robo, también es deplorable buscar venganza a costa de la vida y la salud de los demás.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.