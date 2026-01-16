Video revela los segundos previos al choque múltiple en la avenida 68 que dejó tres muertos

Un robo desató una persecución que generó un choque en cadena. Dos adultos mayores que se movilizaban en un automóvil, ajenos a los hechos, fallecieron. Una tercera persona que no ha sido identificada también falleció. Foto: Archivo particular - City

Un nuevo video de cámaras de seguridad arrojó luces sobre lo ocurrido instantes antes del grave accidente registrado en la tarde del jueves 15 de enero en la avenida carrera 68 con calle 72, en la localidad de Engativá, en la intersección de dos de los corredores viales más transitados del noroccidente de la ciudad. Las imágenes confirman que el siniestro estuvo precedido por un robo y una persecución que terminó involucrando a conductores ajenos a los hechos iniciales.

Según la información preliminar entregada por las autoridades de Tránsito y la Policía Metropolitana, la secuencia de hechos que derivó en el aparatoso accidente comenzó pasadas las 2:30 p.m., cuando dos hombres a bordo de una moto le salieron al paso al conductor de una camioneta para robarle sus pertenencias.

La persecución

Algunas versiones señalan que iban por una cuantiosa suma de dinero, pero dicha información no se ha confirmado. Lo cierto es que, efectuado el hurto, los delincuentes emprendieron una riesgosa ruta de escape, a toda velocidad, por la carrera 68C, una vía de doble sentido que atraviesa un concurrido sector residencial.

Acto seguido, la víctima se subió a una camioneta gris de platón e inició la persecución que propició la tragedia. Un video de cámara de seguridad, publicado por Citytv, da cuenta de cómo víctima y victimarios transitan a alta velocidad hasta tomar la Av. Carrera 68 en sentido norte-sur.

Una vez ubicados sobre la Carrera 68, pocos metros antes de llegar a la calle 72, ocurrió el choque en cadena. La motocicleta impactó contra un automóvil gris que circulaba por el carril, quedando incrustada entre las latas del mismo. Ese vehículo, a su vez, colisionó contra una volqueta de carga pesada.

Finalmente, la camioneta que venía detrás, conducida por la víctima del robo, se volcó lateralmente y terminó chocando a otro automóvil que transitaba en la zona.

Ciudadanos ajenos al hecho llevaron la peor parte

Las consecuencias fueron letales. En el vehículo de menor tamaño viajaban dos adultos mayores que murieron de manera instantánea tras el impacto. La tercera víctima fatal se presume que es uno de los sujetos a bordo de la moto, aunque su identidad no ha sido revelada mientras avanzan los procedimientos de Medicina Legal.

Los hechos generaron el colapso de las vías aledañas en plena hora pico. Fue necesario el uso de maquinaria de gran capacidad para retirar los automotores, mientras las autoridades realizaban el levantamiento de los cuerpos.

