Identifican a los seis trabajadores atrapados tras accidente en mina de Guachetá

Seis mineros permanecen atrapados. Las altas concentraciones de gases dificultan el acceso y los operativos de rescate. La emergencoa ocurrió la noche del jueves 5 de febrero. Foto: Bomberos Cundinamarca

Las autoridades confirmaron la identidad de los seis trabajadores que permanecen atrapados tras la explosión registrada en una mina del municipio de Guachetá (Cundinamarca), una emergencia que mantiene en curso un complejo operativo de rescate desde la noche del jueves.

De acuerdo con la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, los mineros atrapados fueron identificados como Iván Martínez, Arnol Arias, Óscar Castrillón, Huilan Montaño, Manuel Medina y Celso Murcia, quienes se encontraban al interior del socavón al momento del incidente.

La explosión ocurrió en la mina La Vidriosa, también conocida como Mata Siete, ubicada en la vereda Las Peñas, en una zona limítrofe con el departamento de Boyacá. Desde entonces, las labores de búsqueda se han visto afectadas por la alta acumulación de gas metano y por el material colapsado dentro de la mina, lo que ha impedido el ingreso seguro de los equipos de rescate.

Según han informado las autoridades, socorredores del grupo de salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería ingresaron inicialmente al socavón, pero debieron evacuar tras detectar concentraciones de gas superiores a los niveles permitidos. Desde ese momento, la prioridad del operativo ha sido la ventilación del interior de la mina para reducir los riesgos.

En el lugar se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se coordinan las acciones con la participación de Bomberos, Policía, la Alcaldía de Guachetá y la red hospitalaria del municipio. Las autoridades han señalado que, hasta ahora, no se ha logrado establecer contacto visual ni comunicación con los mineros atrapados, por lo que no es posible confirmar su estado de salud.

Entre tanto, las maniobras de rescate continúan y la emergencia sigue en desarrollo.

