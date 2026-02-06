Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Identifican a los seis trabajadores atrapados tras accidente en mina de Guachetá

Las autoridades continúan las labores de rescate en la mina La Vidriosa, donde la acumulación de gas metano ha impedido el ingreso.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
06 de febrero de 2026 - 03:36 p. m.
Seis mineros permanecen atrapados. Las altas concentraciones de gases dificultan el acceso y los operativos de rescate. La emergencoa ocurrió la noche del jueves 5 de febrero.
Seis mineros permanecen atrapados. Las altas concentraciones de gases dificultan el acceso y los operativos de rescate. La emergencoa ocurrió la noche del jueves 5 de febrero.
Foto: Bomberos Cundinamarca
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las autoridades confirmaron la identidad de los seis trabajadores que permanecen atrapados tras la explosión registrada en una mina del municipio de Guachetá (Cundinamarca), una emergencia que mantiene en curso un complejo operativo de rescate desde la noche del jueves.

En contexto: Rescate en mina de Guachetá avanza sin contacto con los seis trabajadores atrapados

De acuerdo con la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, los mineros atrapados fueron identificados como Iván Martínez, Arnol Arias, Óscar Castrillón, Huilan Montaño, Manuel Medina y Celso Murcia, quienes se encontraban al interior del socavón al momento del incidente.

La explosión ocurrió en la mina La Vidriosa, también conocida como Mata Siete, ubicada en la vereda Las Peñas, en una zona limítrofe con el departamento de Boyacá. Desde entonces, las labores de búsqueda se han visto afectadas por la alta acumulación de gas metano y por el material colapsado dentro de la mina, lo que ha impedido el ingreso seguro de los equipos de rescate.

Según han informado las autoridades, socorredores del grupo de salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería ingresaron inicialmente al socavón, pero debieron evacuar tras detectar concentraciones de gas superiores a los niveles permitidos. Desde ese momento, la prioridad del operativo ha sido la ventilación del interior de la mina para reducir los riesgos.

En el lugar se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se coordinan las acciones con la participación de Bomberos, Policía, la Alcaldía de Guachetá y la red hospitalaria del municipio. Las autoridades han señalado que, hasta ahora, no se ha logrado establecer contacto visual ni comunicación con los mineros atrapados, por lo que no es posible confirmar su estado de salud.

Entre tanto, las maniobras de rescate continúan y la emergencia sigue en desarrollo.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Noticias de Cundinamarca

Mineros atrapados en Guachetá

Guachetá

Iván Martínez

Arnol Arias

Óscar Castrillón

Huilan Montaño

Manuel Medina

Celso Murcia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.