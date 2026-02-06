Rescate en mina de Guachetá avanza sin contacto con los seis trabajadores atrapados

Seis mineros permanecen atrapados. Las altas concentraciones de gases dificultan el acceso y los operativos de rescate. La emergencoa ocurrió la noche del jueves 5 de febrero. Foto: Bomberos Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una explosión al interior de una mina en el municipio de Guachetá (Cundinamarca) desató una emergencia minera la noche del jueves, que mantiene atrapados a seis trabajadores y ha dificultado las labores de rescate debido a la alta acumulación de gases y al colapso de material dentro del socavón.

El incidente ocurrió en la vereda Las Peñas, en una mina conocida como La Vidriosa —denominada también como Mata Siete por las autoridades departamentales—, ubicada en zona limítrofe con el departamento de Boyacá.

Según confirmó el delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, capitán Álvaro Farfán, el reporte de la explosión se recibió en horas de la noche, lo que activó de inmediato los protocolos de atención y la movilización de los organismos de primera respuesta del departamento.

“Se hace el reporte a nuestra línea de emergencia de una explosión minera en jurisdicción del municipio de Guachetá, exactamente en la vereda Las Peñas, mina La Vidriosa, en donde al parecer se encontraban seis mineros al interior de ella”, explicó Farfán.

Al llegar al lugar, los equipos de rescate identificaron condiciones de alto riesgo por la acumulación de gas metano, con concentraciones superiores al 2 % permitido, lo que obligó a suspender temporalmente el ingreso al interior de la mina. En respuesta, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU), con la participación del grupo de salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional, la Alcaldía municipal y la red hospitalaria.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que las condiciones al interior del socavón han dificultado el avance de las labores. “La alta acumulación de gases al interior de la mina, sumado a la cantidad de material que obstaculiza el ingreso, ha dificultado las labores de búsqueda y el trabajo por parte de los equipos de rescate”, señaló el mandatario departamental.

En la mina Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas del municipio de #Guachetá, en límites con el departamento de Boyacá, se produjo una explosión que dejó a seis mineros atrapados.



La alta acumulación de gases al interior de la mina, sumado a la cantidad de material que… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) February 6, 2026

Rey advirtió además que, hasta el momento, no es posible establecer el estado de los trabajadores atrapados. “No se puede precisar en este momento si hay sobrevivientes o no, solo hasta que se logre contacto visual”, agregó.

De acuerdo con los reportes oficiales, hacia las 10:45 de la noche ingresaron socorredores de la Agencia Nacional de Minería, pero debieron evacuar por seguridad. En la madrugada, se avanzó en la instalación de ventiladores especializados y en trabajos en superficie con apoyo de dos retroexcavadoras, con el fin de mejorar el circuito de ventilación y reducir la concentración de gases.

Las labores de búsqueda son coordinadas por el grupo de rescate de la Agencia Nacional de Minería y cuentan con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, la Policía de Cundinamarca, la Alcaldía de Guachetá y la ESE Hospital de Guachetá, que dispuso ambulancias para la atención de la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer contacto visual ni comunicación con los mineros atrapados. La situación continúa en desarrollo y no hay un balance oficial de víctimas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.