Identifican a mujer hallada sin vida en Chapinero: habría dos extranjeros involucrados

CTI Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita, la mujer de 37 años oriunda de Cúcuta cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un edificio de rentas cortas en Chapinero, sumó nuevos detalles sobre los días previos al hallazgo realizado la tarde del lunes 22 de junio.

En contexto: Encuentran cadáver de una mujer abandonado en un baño de un apartamento en Chapinero

Las autoridades confirmaron que la víctima había reservado una habitación que funciona para rentas a través de la aplicación airbnb desde el pasado 3 de junio y que el descubrimiento se produjo el lunes 22 de junio, luego de que se terminara el tiempo de alojamiento pactado.

De acuerdo con el reporte oficial, una trabajadora de servicios generales ingresó al apartamento del séptimo piso al no recibir respuesta por parte de los ocupantes ante sus insistentes llamados. En la ducha del lugar la trabajaodra encontró una maleta metálica que contenía el cuerpo de la mujer. Durante la inspección, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía halló las pertenencias personales de la víctima, entre las que se encontraban dos pasaportes a su nombre: uno vencido y otro vigente con sellos de viajes a Europa.

Los involucrados

El análisis de los videos de las cámaras de seguridad del edificio permitió establecer una línea de tiempo sobre las personas que ingresaron al lugar. Los registros fílmicos muestran que entre el 3 y el 7 de junio entró al apartamento un ciudadano estadounidense. Posteriormente, Villalba Angarita extendió su permanencia en el inmueble hasta el 21 de junio.

Dentro de esa prórroga, las cámaras captaron el ingreso de un segundo extranjero: un ciudadano británico que entró al apartamento el 17 de junio y abandonó el edificio al día siguiente. De acuerdo con Noticias Caracol, este hombre quedó registrado en los videos de seguridad mientras trasladaba sábanas hacia la zona de lavandería del complejo.

Tras hallar al evidencia, ahora el CTI de la Fiscalía y los expertos forenses concentran sus labores en la recolección de huellas dactilares, rastros e indicios dentro del apartamento que den señales de lo ocurrido, además de la verificación minuciosa de los movimientos en los alrededores del edificio. Estos peritajes técnicos buscan establecer la fecha exacta en la que se produjo la muerte de la mujer para determinar la vinculación y presunta responsabilidad de las personas que estuvieron en el sitio.

Por ahora no hay información que indique que estas personas salieron del país.

Alerta por persistencia de violencia de género en Bogotá

En Bogotá, entre enero y abril de este año, Medicina Legal ha realizado 1.254 valoraciones a mujeres por riesgo de feminicidio, 11 correspondientes a Chapinero. De este total, 546 están en riesgo extremo de ser asesinadas. Mientras tanto, la Policía Nacional registra durante este mismo periodo 12 asesinatos de mujeres, de los cuales cinco fueron tipificados como feminicidio.

Líneas de atención por violencias basadas en género

Orientación nacional a mujeres: 155

ICBF: 141

Linea púrpura: 018000112137 o Whatsapp 3007551846

Sisma Mujer 314 7709729 - 315 8942140

Línea única de emergencia: 123

Fiscalía: 122

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