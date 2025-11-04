Identifican al segundo implicado en la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno

El rostro del sujeto señalado de propiciar junto a Juan Carlos Ortiz (sin camisa en la imagen) la golpiza que derivó en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, se conoció tras la revelación de un video que muestra los momentos previos a la agresión dentro de Before Club, el bar que organizó la fiesta de disfraces a la que asistieron víctima y victimarios. Foto: Archivo particular - W radio

Las autoridades ya cuentan con el material clave para avanzar en la identificación del segundo presunto responsable de la muerte del estudiante de 20 años Jaime Esteban Moreno, quien falleció tras recibir una brutal golpiza en la madrugada del 31 de octubre en la calle 64 con carrera 15, luego de una fiesta de disfraces.

Videos de cámaras de seguridad que dan cuenta de los momentos previos a la riña, grabados en el interior de Before Club, el bar en donde se llevó a cabo la fiesta a la que acudieron víctima y victimarios, son la clave con la que las autoridades esperan dar con el responsable.

En los videos, publicados por W Radio, se ve a un sujeto vestido de negro quien lleva, a modo de disfraz, una balaca de orejas de conejo del mismo color. En el metraje se ve el rostro del sujeto, el cual permanecía oculto, dado que las grabaciones conocidas eran de cámaras de seguridad instaladas en el espacio público y no alcanzaban tal grado de detalle.

De acuerdo con la secuencia de otro video, el que muestra momento exacto de la agresión, el sujeto disfrazado de conejo participó activamente en la riña: una vez Jaime Esteban Moreno es interceptado por Juan Carlos Ortíz (ya capturado) y por las otras dos mujeres implicadas, el sujeto vestido de negro corre en dirección de Moreno y le propina un golpe por detrás. Acto seguido, el joven estudiante cae al suelo y en ese momento, pese al desesperado intento del amigo con el que iba por separar la riña, los dos sujetos le asestan más golpes hasta que, al parecer, Moreno queda inconsciente. Luego se retiran, como consta en las grabaciones.

Este hombre, según la información revelada por el citado medio, sería un ciudadano venezolano de aproximadamente 23 años que trabaja como vendedor de perros calientes en el sector de San Victorino, en el centro de la ciudad. Tras la golpiza, se le observa discutiendo con una mujer disfrazada de azul antes de retirarse caminando con Suárez Ortiz, mientras Moreno permanecía tendido en la calle en estado crítico junto a su amigo, hoy principal testigo del crimen.

¿Qué dice el bar?

Cabe mencionar que si bien el día de los hechos se reportaron tres detenciones, solamente se legalizó la captura de Suárez Ortiz, las otras dos implicadas quedaron en libertad. Así las cosas, el miércoles 5 de noviembre continuará la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Suárez Ortiz.

Por otro lado, la congresista María del Mar Pizarro, una de las propietarias de Befor Club, confirmó que las grabaciones de cámaras de seguridad aún no han sido retiradas por las autoridades. Por otro lado, Andrés Solano, pareja de la congresista y también propietario del lugar, envió un mensaje a la familia de Jaime Esteban Moreno y señaló que realizó el mismo recorrido que, según las versiones iniciales del caso, habría realizado el joven en los momentos previos al ataque.

“Primero quiero enviarle un mensaje a la familia de Jaime Esteban, de verdad, de corazón, que lamentamos mucho lo que pasó. Soy padre de dos hijos y no quisiera que mis hijos salieran de una fiesta y no volvieran a casa”, señaló el empresario.

Solano explicó que el joven salió de Before Club hacia las 2:40 a. m. y caminó en dirección de la avenida Caracas. De acuerdo con su testimonio, Moreno habría girado hacia el costado occidental de la avenida, “una zona solitaria y peligrosa a esa hora de la madrugada”. Aseguró, además, que dentro del establecimiento no se registró ningún altercado previo.

“Desde Before no pasó nada, ni peleando allá, ni se vinieron peleando”, afirmó, al tiempo que insistió en que la agresión ocurrió varias cuadras más abajo del local.

Finalmente, Indicó que el establecimiento ha estado en contacto con las autoridades y que ha puesto a disposición las cámaras de seguridad y demás elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Al respecto, Luis Alfonso Jaramillo, tío de Jaime Esteban Moreno, aseguró en entrevista con La FM que la familia no tiene intención de emprender acciones legales contra Before Club ni contra los organizadores del evento al que asistió el joven. Según Jaramillo, la atención de la familia está centrada en los cuatro señalados por la agresión, las tres personas capturadas el día del crimen y en el cuarto involucrado que logró escapar.

“No tenemos ningún interés con el bar ni con los organizadores del evento. Ese es nuestro objetivo hoy”, afirmó, insistiendo en que el fallecimiento ocurrió fuera del lugar y que la prioridad es que las autoridades determinen las responsabilidades directas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.