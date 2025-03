Identificar el maltrato animal: una tarea compleja marcada por el desconocimiento

La clave parte de conocer su naturaleza. Foto: Unsplash

Cada día crece la empatía hacia los animales. Y se nota, no solo con el aumento de adopciones, sino en que más personas denuncian la crueldad. Se estima que el Instituto Distrital de Protección Animal (Idipyba) recibe al mes, en promedio, casi 3.000 llamadas, pero detrás de ellas se evidencia desconocimiento de la gente y, de paso, de algunas autoridades sobre cómo clasificar cada caso, lo que impide una atención adecuada. Y surge la pregunta: ¿todo se puede catalogar maltrato animal?

¿Qué se considera como maltrato?

Rocky es un cachorro cocker spaniel que desde que llegó a su nuevo hogar, por más que vaya al parque, regresa a casa y se orina en las camas, los muebles, la ropa, en todo. Sus dueños, periódico en mano, intentan corregirlo, pero no ha sido fácil y ya no saben qué hacer.

Su caso es una situación común, pues en el adiestramiento es donde surgen las primeras dudas sobre esa línea entre educación y maltrato, pues la línea es delgada. ¿Todo acto para mejorar el comportamiento, que implique fuerza física, lo es? La respuesta es no, aunque, vale aclarar, el maltrato no siempre se limita a la violencia.

Para comprender el tema, el veterinario Néstor Calderón, especialista en etología y bienestar animal, explica los matices en la violencia hacia los animales; cómo se manifiestan sus conductas, y qué permite identificar si un animal sufre maltrato. “Una persona, por ejemplo, puede abusar de un animal doméstico cuando le impone más horas de trabajo o le exige algo a nivel productivo y no le da la comida o los cuidados necesarios”, explicó. Si bien, parece sutil, esto sí es maltrato.

Actualmente, existe desconocimiento general sobre la naturaleza, necesidades y comportamiento de los animales, lo que impide identificar con claridad el maltrato, salvo cuando hay evidencias físicas o comportamentales muy marcadas. Por ejemplo, aunque un animal muestre estrés, miedo o ansiedad no siempre implica abuso.

“Acá es clave la etapa de socialización primaria que viven los mamíferos en los primeros meses. Todo lo que le ocurra a un gato entre el noveno día de vida y la novena semana, o a un perro, entre la tercera semana y el tercer mes, determinan mucho su conducta adulta”, indicó Calderón.

Si un animal adulto es nervioso, no sabe relacionarse con niños o muestra señas de recelo, puede ser porque en sus primeras etapas experimentó situaciones que acondicionaron su conducta.

Calderón concluye que, “no habría una última palabra. Aquí lo importante tiene que ver con la intensidad y duración de la conducta. Es decir, si la persona grita o si da una palmada ocasionalmente, es diferente a cuando se vuelve algo sistemático y muy intenso. Ahí ya las cosas cambian”.

¿Cómo funciona la denuncia y atención de casos de maltrato en Bogotá?

Uno de los mecanismos para perseguir el maltrato animal en Bogotá es el Escuadrón Anticrueldad, organismo encargado de atender casos las denuncias por violencia contra los animales, tanto domésticos como silvestres. Este grupo se encarga de abordar las seis formas de crueldad animal: abandono, negligencia, sobreexplotación, abuso sexual, maltrato físico y maltrato emocional.

Sin embargo, son tantas las denuncias (muchas por desconocimiento), que desbordan la capacidad institucional, lo que impide atender con celeridad muchos casos. Según datos del IDPYBA, en 2024 se recibieron 8.966 solicitudes de atención de casos por presunto maltrato animal. Por su parte, el Escuadrón realizó 11.354 visitas de verificación de condiciones de bienestar, en respuesta a reportes ciudadanos, y acogieron bajo custodia 602 animales, objeto de aprehensión preventiva o decomiso, realizados por la Policia.

La líder del Escuadrón Anticrueldad, Leidy Rojas, señala que los procesos tienden a tardarse, porque no actúan en caso de que no exista una acusación formal. Además, sus tiempos de respuesta son acorde a la gravedad del maltrato, por lo que, en muchos casos, por el tipo de violencia y la cantidad de denuncias, no se logra un actuar inmediato.

Si bien todo parte de la sospecha, para dictar si existe maltrato o no. Casos donde dejan a los animales, todo el día y a pleno rayo de sol, encerrados en las casas, son muestras de maltrato. Son casos ampliamente visibles y que requieren una atención. Así mismo, de una mayor responsabilidad a la hora de tomar la decisión de tener un animal, partiendo de conocer su naturaleza y reconocer qué le podría hacer mal en su proceso de crianza.

El maltrato doméstico es cercano y es posible evidenciarlo más fácil. A diferencia del tráfico de especies, por ejemplo, el cual representa una forma aún más compleja y difícil de explotación.

En el 2024, en el contexto de la COP16, que se realizó en la ciudad de Cali, se pusieron de manifiesto las alarmantes cifras de tráfico de especies animales en el país, que si bien afectan en una gran parte los ecosistemas de los cuales son raptadas, el centro de acopio, distribución y venta sigue siendo Bogotá.

