IDU inicia plan piloto de jardines verticales en obra de la Troncal Av. 68

El IDU anunció que quiere llenar de vida y color las principales obras de movilidad que se adelantan en la ciudad. Y lo hará, junto al Jardín Botánico, por medio de un proyecto de jardinería urbana. El proyecto ya inició en las bases del puente curvo de la avenida 68 con calle 26, que hace parte de la obra del grupo 5 de la troncal de la avenida 68.

Allí, fue instalado una malla plástica de 2 metros de altura en la que plantas trepadoras, como la capuchina, el manto de María y la passiflora, se empiezan a adherir para cubrirla completamente, en aproximadamente 10 meses, creando una columna de base verde. “Tienen el propósito de atraer polinizadores y mejorar la conectividad. Además, este diseño facilita el mantenimiento mensual que consiste en poda regular, orientación, manejo de plagas y enfermedades, control de malezas, tensión de la malla y riego”, acotó Orlando Molano, director del IDU.

Estas columnas verdes, se extenderá a otros puentes de la ciudad como el de la autopista Norte con calle 94, los de la intersección de la av. Boyacá con calle 127 y av. El Rincón, el de la 68 con calle Tercera –habilitado en 2024- y en la glorieta elevada que se construye como parte del grupo 4 de la troncal de la av. Ciudad de Cali con av. Las Américas.

El diseño paisajístico que compone este proyecto, indicó la entidad distrital, está basado en dos tipos de arreglos de plantas: uno con especies trepadoras que cubrirán una malla plástica ubicada sobre las columnas, y el otro con un jardín de patrón concéntrico en la base.

El IDU tiene la meta, entre 2024 y 2027 de plantar más de 20 mil árboles y más de 202 000 m2 de jardinería en los proyectos que se adelantan. Para lograr esta meta, en convenio con el Jardín Botánico, se producen en el vivero La Florida más de 2900 árboles, principalmente de especies nativas, bajo la tecnología de materas aireadoras, lo que permitirá contar con individuos más robustos (de mayor porte) a la hora de plantarlos en las obras, proceso que se adelanta en las fases finales de la construcción.

La construcción de la troncal de la av. 68, con corte al 13 de octubre, se encuentra en un 71.43 % de avance. A lo largo de sus 17.07 km, distribuidos en 9 grupos, ya se han habilitado segmentos de nuevo espacio público y de vías, así como infraestructuras que ayudan a mejorar la movilidad como el puente de la calle Tercera, el puente del costado occidental sobre la calle 26 y el puente de la calle 100 con av. Suba.

